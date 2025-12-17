新北萬金石防宣分隊成軍 邱靜怡參與17年獲宣導志工菁英殊榮

新北市府今晚舉行「新北市義消總隊防火宣導大隊26週年誌慶暨萬金石防宣分隊成軍典禮」。（記者黃政嘉攝）

新北市長侯友宜今晚於市府主持「新北市義消總隊防火宣導大隊26週年誌慶暨萬金石防宣分隊成軍典禮」，表彰今年績優防宣人員，國光防宣分隊副分隊長邱靜怡參與防宣17年，防宣話劇競賽與團隊巧妙融入日本「超級變變變」元素，獲防火宣導志工菁英殊榮；瑞芳分隊副小隊長陳新美為防火宣導種子教官，獲績優防宣人員，侯友宜感謝義消防宣人員為市民安全的無私奉獻。

邱靜怡表示，父親是前中和市長邱垂益，一家人都參與義消行列，過去在消防局防宣話劇競賽中，攜手團隊發揮創意，將電器使用安全及預防遺留火種主題，巧妙融入日本節目「超級變變變」元素，以寓教於樂方式，深化民眾防災觀念。

請繼續往下閱讀...

績優防宣人員之一的瑞芳分隊副小隊長陳新美，開服飾店的她，自2018年受邀加入防宣行列，去年通過嚴格考評取得內政部消防署「防火宣導種子教官」資格，她發揮創意利用里民倒垃圾時沿街宣導，將「蘇卡達象龜」裝飾紫絲帶亮相，傳達「暴力零容忍」觀念，她說「參與宣導防火，是此生參與最有意義的社團」。

侯友宜表示，感謝副總隊長江惠貞、大隊長何玉枝帶領防宣團隊，長年投入防火宣導，讓新北防宣持續創新，市府會持續支持防宣工作，整合資源、強化訓練，讓防災教育更深入、多元，共同守護市民安全。

新北市消防局長陳崇岳表示，萬金石地區幅員廣闊、災害型態多元，隨著「萬金石防宣分隊」的成立，可更快速、更深入地將防火、防災知識，送到北海岸的每個角落。

消防局指出，新北防火宣導走進校園、深入社區家庭，執行各項宣導活動已逾4萬場次、居家訪視逾23萬戶，近5年火災件數下降超過20%，住警器成功預警案例累計更高達770件，居全國之冠。

國光防宣分隊副分隊長邱靜怡與團隊巧妙融入日本「超級變變變」元素作防宣，今於典禮上表演。（記者黃政嘉攝）

國光防宣分隊副分隊長邱靜怡（右）參與防宣17年，獲今年防火宣導志工菁英殊榮。（記者黃政嘉攝）

瑞芳分隊副小隊長陳新美獲今年績優防宣人員。（記者黃政嘉攝）

新北市長侯友宜與新北義消防宣人員合影。（記者黃政嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法