社區規劃師助力 中壢芝芭里打造人本環境成桃園市模範里

桃園市中壢區芝芭里長黃連應（中）率領環保志工小隊參與「芭里蘇茶停」提案，改善聖德路一段、五聖路的公共空間，解決社區長年所遇到的交通議題。 （記者李容萍攝）

桃園市中壢區共88里，芝芭里是僅次於山東里的第2大里，地處青埔特區配合土地徵收和增值緣故，成為全國最多億萬富翁的村里之一，近十年人口倍數成長，現有3100戶、近6000人，扣除新冠肺炎疫情期間，芝芭里三連霸里長黃連應從2016年起年年提案社區規劃師駐地輔導計畫，桃園屬紅土礫石層有較多卵石，透過就地取材選用砌卵石以生態工法改造社區公共開放空間，打造人本環境模範里。

芝芭里提案包括「綠化五福宮美化芝芭里」、「芭里東芝綠化滿田園」、「大農青境」、「相遇大伯公」、「紫薇漫芭里」、「找尋阿嬤的記憶」及「芭里蘇茶停」等，期間除因地主收回開發的「紫薇漫芭里」基地，每個提案均維護很好，多次獲得社規師計畫維護管理考評獎勵。

黃連應說，芝芭里仍保有540公頃農田，是青埔地區鐵馬族遊逛田園風光的熱門景點，過往因農田馬路地勢較低、路旁雜樹多，影響人車視野，且易淪為亂丟垃圾的髒亂點，芝芭里社區發展協會向市府都市發展局提出的社區畸零地活化，沿著芝芭里內的東芝路逐年改造休憩點。

其中，「芭里蘇茶停」提案是改善聖德路一段、五聖路的公共空間，由環保志工小隊先用小怪手幫忙進行環境整地，移除阻擋視線的土堆及生長不良的雜木叢，退縮基地設置人行休憩空間及碎石路徑，讓車輛的視野更通透，讓行人能安心步走至公車站牌。

過程中，環保志工分工搬運一塊塊大石，以人力疊高作道路收邊，不僅疊高還得從石堆中挑選出形體好看、適合乘坐的大石當休憩座椅，未來新植的流蘇花開或成蔭時，大家皆能來此休憩，享受一旁的開心農園和茶園風景。

被里民稱為「樹大哥」的環保志工也是鄰長張明龍，多年來協助社區執行環境改造，對每一棵無私分享到公共空間的喬木持續關心愛護，去年底「紫薇漫芭里」計畫因開發被迫拆除，他在施工前搶救、移植紫薇在里內繼續成長。

都發局長江南志表示，桃園市社區規劃師輔導計畫自2023年以來改變評選模式，配合施政政策，以「關懷據點效益延伸」、「人本環境建置」、「友善公共空間營造」等方向，鼓勵全市社區提案，每年評選25至30個具潛力改造的社區結點，依各提案類型及計畫內容不同至多補助20萬到40萬元不等，像芝芭里這種人本環境的打造案件累計12件，透過連續年度的爭取，可優先改造社區的公共空間延伸到與周邊道路系統的鏈結，落實人本環境建置。

桃園市中壢區芝芭里環保志工小隊參與「芭里蘇茶停」提案，改善聖德路一段、五聖路的公共空間，解決社區長年所遇到的交通議題。（記者李容萍攝）

桃園市中壢區芝芭里聖德路一段、五聖路對面的櫻花祕境。（記者李容萍攝）

芝芭里「相遇大伯公」提案。（記者李容萍攝）

桃園屬紅土礫石層有較多卵石，芝芭里透過就地取材選用砌卵石以生態工法改造社區公共開放空間，打造人本環境模範里。（記者李容萍攝）

芝芭里「芭里東芝綠化滿田園」提案。（記者李容萍攝）

