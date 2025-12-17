桃園城市紀錄片徵選暨培訓計畫 入圍名單揭曉

桃園城市紀錄片徵選暨培訓計畫入圍名單揭曉。（ 圖由桃市文化局提供）

今年桃園城市紀錄片徵選暨培訓計畫共徵得71件影像作品投稿！昨（16）、今（17）一連兩天於中壢光影電影館舉行複審提案大會，下午經過評審的熱烈討論後，最終評選出基礎組及進階組各5組，分別提供10萬元及25萬元的拍攝獎助金。透過後續的培訓與監製課程將誕生10部精彩紀錄片，展現桃園多元的城市風貌與文化價值！

10部多元視角紀錄片蓄勢待發

桃園市文化局副局長唐連成表示，今年「紀錄桃園，影像之城」延續「多元、新生」的計畫主旨，吸引來自各行各業的創作者參與，題材更加豐富多樣。基礎組投件43件，進階組投件28件。基礎組的參與投件者除影視相關背景，涵蓋高中生、國中老師、英文翻譯、臨床心理師、音樂治療師、長照人員、廣播節目主持人、資訊科技業、髮型師等。參與者年齡從19歲到67歲不等，展現出豐富的世代與經歷交融。

進階組則雲集眾多專業影像工作者，包括曾擔任柏林影展新銳影評、坎城影展費比西獎評審，與入圍金馬影展短片單元、廣播電視金鐘獎、CCDF華人紀錄片提案大會等。參賽作品多元，反映不同職業背景下的視角，每位創作者皆以自身經驗出發，聚焦於他們關注的社會議題，為桃園紀錄片注入新鮮且多元的生命力。

唐連成說，「紀錄桃園」活動已邁入第13屆，透過基礎組10萬元及進階組25萬元的獎助金，鼓勵懷抱故事的創作者參與，無論是否具備影像製作經驗，皆可藉此平台表達觀點。今年的參與者將接受完整且專業的紀錄影像培訓，最終完成一部部精彩動人的紀錄片作品。

本屆入圍作品名單，基礎組：文仁君《明日之歌》、許怡麗《跨不過的隔閡：遙望中的父親，凝視下的母親》、宋采洵《如峰事務所（歇）》、曾韻安《天上人間》、陳依旻《幫天堂蓋房子》。

進階組：鄧偉毅《與你分離》、簡嫚君《家有盧肖小》、郭昕盈《地下室手記》、陳聖心《婆娑》、田月亮《我若在此留下》。

