■竹產業2-2》永續素材 盼更多人從不同專業領域投入研發

張永旺與張鈞博父子（左、右）希望竹產業有更多基礎研究，有更多人從不同專業領域一起投入。（記者劉婉君攝）

碳排淨零與永續轉型為全球目標，張永旺與張鈞博表示，近幾年國際上很重視竹材，「目前正是發展竹產業的時機點」。他們同時也運用專長與學術單位合作，以竹子的農業廢棄物開發水產養殖環境改良劑，並希望政府結合民間力量做更多專業的研究，從栽培到應用，發展一套系統性的作法，也期盼更多人從不同專業面向投入竹產業。

張永旺表示，竹子是非常環保、友善環境的作物，生長快速、可再生、用途多，各種環境都能生長，只需要3至5年就能成材，幾乎可以運用在食、衣、住、行各方面，是未來人類非常重要的材質。竹林要有用途，農民有收益，才會去管理竹園，否則竹林大量荒廢可能造成土石流問題。

他認為，竹子從以前的民生用具、觀賞，到現在有竹炭、奈米化的運用等，希望政府結合民間做更多專業的研究、研發。

產學合作 將竹子農廢用於養殖環境改良

國立海洋大學水產養殖系畢業的張鈞博，也將自己的專長與竹產業結合，與屏東科技大學合作，運用竹園疏伐管理、去化的農業廢棄物，開發有助養殖業環境改良的產品，目前在實驗室已獲得不錯的成果，即將進入田間試驗及量產。

張鈞博說，目前有關竹產業的基礎研究缺乏，希望政府可以進一步充實，後端要再發展出更高端、新穎的科技才有利基。竹會這麼多年來已培育出許多竹藝人才，希望他們也能依靠學得的技術為生，也期盼有更多不同專長領域的人可以一起從不同面向投入竹產業，讓竹產業有更多元的發展。

張鈞博運用所學，與學術單位合作研發將竹子的農廢運用在養殖環境改良上。（記者劉婉君攝）

