■竹產業2-1》從竹藝傳承到產業多元發展 張永旺、張鈞博父子攜手打拚

張永旺與張鈞博（左、右）父子從傳承竹編技藝，到收集約200種竹子品種進行培育，並協助培訓伐竹人才與籌備南台灣䓶竹備料場（記者劉婉君攝）

張永旺、張鈞博是已故台南市傳統工藝「竹藤編」技術保存者盧靖枝之子、孫，傳承家族竹工藝已第5代，從竹藝教學到收集及培育近200種竹子，因感受上游供應竹材的生產人力逐漸凋零，近2年也協助培訓伐竹人才及籌設備料場，一方面希望竹材供應穩定，另一方面也推動竹產業的多元應用。

協助培育伐竹人才及籌設備料場

55年次的張永旺，5歲開始就幫忙家裡的竹編產品外銷工作，當時台南關廟幾乎家家戶戶都從事竹編。不過，隨著塑膠製品興起、工資提高、外銷訂單減少，逐步轉型為工藝推廣及教學，作品也加入創意與藝術性，2014年，張永旺與母親盧靖枝共同成立台南市竹會，目前張永旺為理事長，張鈞博擔任監事。

張鈞博從小學開始，常跟著父親及祖母推廣竹藝，他說，小時候家裡要用竹材，向上游生產端購買即可，但現在教學培養的人越來越多，卻因供應竹材的人少，必須自己砍竹子、甚至管理竹園。近年台南市竹會即與農業部農村再生基金合作，協助培育伐竹人才及籌備南台灣莿竹備料場。

「百竹園」 種植全球近200種竹子

張永旺在台南龍崎區有一座占地1甲2分的「百竹園」，種植自全球收集而來的竹子品種將近200種，他說，有些竹子離開原產地栽種，可能會產生出新的用途，希望能確定出各個品種的用途後，找出特定品種，再進行繁殖。例如桂竹根可做提包的手把，但會造成水土保持的問題，目前已找到可以用竹枝取代的品種。

張永旺與張鈞博說，近年來發現國內的竹子有同時大量開花的情形，可能是竹種於同一時期引進，而竹子一旦開花，代表壽命只剩1、2年，必須趕快培育新的竹子，因此，除了百竹園，於大內區再承租占地5、6甲的地，栽種近百種竹子，而不同於百竹園的竹種以工藝、觀賞用為主，大內收集的竹種則以生產竹筍為主，期能找到適合下一代生活環境與方便照顧的新品種及栽培方式。

張永旺表示，竹子在不同地方栽種，可能會產生新的用途。（記者劉婉君攝）

竹子開花後約1、2年後死亡。（張鈞博提供）

