    首頁 > 生活

    原民會2本翻譯專書發表 延伸南島語族文化歷史研究

    2025/12/17 19:46 記者楊綿傑／台北報導
    原民會今舉辦「航向海之邊際」新書發表會，發表《原住民族公共政策全書》及《汗水與鹹水，流在血液裡的海洋：蝶艾瓦選輯》2本翻譯專書。（原民會提供）

    原民會今舉辦「航向海之邊際」新書發表會，發表《原住民族公共政策全書》及《汗水與鹹水，流在血液裡的海洋：蝶艾瓦選輯》2本翻譯專書。（原民會提供）

    原民會今舉辦「航向海之邊際」新書發表會，發表《原住民族公共政策全書》及《汗水與鹹水，流在血液裡的海洋：蝶艾瓦選輯》2本翻譯專書。原民會認為，此延伸了對太平洋地區南島語族文化與歷史的研究，更引入原住民族公共政策議題的對話。

    新書發表會邀請帛琉共和國南女王Bilung Gloria Salii、駐台使節代表、專書譯者，以及相關領域的學者專家共同出席，透過文化與歷史的多元視角，解讀國際原住民族公共政策，並探討政策與文化之間的互動及影響，讓台灣及華語世界的讀者更全面理解原住民族在全球脈絡下的文化傳承與政策實踐。

    原民會主委曾智勇Ljaucu．Zingrur表示，原民會自107年起與文化部合作推動「南島文化選集翻譯出版計畫」，針對東南亞及大洋洲地區的文化與歷史相關書籍進行翻譯出版，迄今已完成8本重要著作。他也引述《原住民族公共政策全書》的核心理念指出，原住民族政策必須建立在尊重與對話的基礎上，這也是原民會持續推動政策時的重要核心價值。

    原民會表示，為深化國人對南島語族與國際原住民族的理解，並凝聚原住民族的認同感，未來將持續推動太平洋與國際原住民族重要著作的翻譯出版，透過文字呈現各地原住民族的智慧、歷史及公共政策經驗，讓文化的價值得以傳承並在社會中深耕，進一步促進族群對話與國際交流。

