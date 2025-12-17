為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    處理學校廚餘不漏失 桃園市啟動應變機制

    2025/12/17 19:45 記者謝武雄／桃園報導
    針對學校廚餘，環保局啟動應變機制，至今沒有廚餘堆置校園的情況發生。（環保局提供）

    外界關注學校廚餘清運及後續處理問題，對此桃園市政府環保局表示，非洲豬瘟疫情發生後，依中央應變中心規定，學校廚餘於年底前須全數送指定場所處理，另市府也啟動應變機制，針對廚餘未收運的學校只要通報環保局，會立即調派清潔車輛協助清運，桃園迄今未發生廚餘未處理、堆置校園的情形，也請家長放心。

    環保局指出，依現行政策，學校廚餘自明年起仍可繼續養豬，惟僅限一年，統計桃園市列管93家養豬場中，已有89家完成申請AIoT與CCTV設置，申請率超過95%，預期明年學校廚餘以養豬飼料為主要處理方式，相關清理成本與疫情前相近，波動幅度有限。

    因應中央2027年全面禁止廚餘養豬政策，環保局自明年起規劃推動「源頭減量」與「以量制價」兩大策略，在源頭減量方面，將透過學校惜食教育、菜單優化、適量供餐、剩食打包等作法，減少剩食產生；並結合乾濕分離及設備導入，在兼顧學生吃得好、吃得飽的前提下，降低廚餘產出量，同時鼓勵設置大型廚餘處理設備，達到減積減容效果，進一步降低後端清理成本。

    在「以量制價」方面，市府將積極輔導豬農轉型為乙級廢棄物清除業者，投入廚餘清運市場，並鼓勵相關業者新設或擴充厭氧消化、快速醱酵等處理設施，提升整體廚餘去化量能，促進供需平衡，穩定清理價格，減輕團膳業者的經營壓力。

    環保局指出，2027年全面禁止廚餘養豬後，廚餘清理費用勢必較現行增加，市府已提前評估並研議相關配套措施，未來將邀集團膳業者共同討論，尋求最佳可行方案，在兼顧防疫與環境永續的同時，確保學校營養午餐供餐品質不受影響，請學生家長無需過度恐慌。

    熱門推播