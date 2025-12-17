桃市府經發局廖振宏、勞動局陳慧茹 獲選行政院模範公務人員

勞動局就業職訓服務處副處長陳慧茹獲行政院模範公務人員，市政會議時接受市長張善政公開表揚。（市府提供）

114年行政院模範公務人員已於12月3日於行政院人事行政總處公務人力發展學院2樓卓越堂舉辦頒獎典禮，中央與地方合計有36人獲選，其中桃園市政府經濟發展局專門委員廖振宏、勞動局就業職訓服務處副處長陳慧茹在眾多人選中脫穎而出，桃園市長張善政今於市政會議公開表揚兩人，期勉同仁以獲獎者為標竿，持續精進提升，為市政帶來實質進步與亮眼成績。

廖振宏經發局廖專門委員以「先建後拆」方式，於60天內完成忠貞市場整頓、攤販移置及違建拆除，促進國有土地有效利用；陳慧茹秉持「以人為本、共融共好」理念，積極推動身心障礙者及弱勢少年就業，榮獲全國唯一「特優」及「創新」雙獎肯定，協助2,924人次身障者就業，打造友善共融的勞動環境。

人事處長林妙貞表示，直轄市及縣市原則上僅能推薦2人參選行政院模範公務人員，桃園提名2人均獲肯定，展現公務體系在多元專業領域的整體實力。

另外工務局科長陳翠慧獲114年考試院公務人員傑出貢獻獎；此次，共有全國各主管機關推薦70名公務人員及59組團體參選，經考試院邀集各領域專業評審委員審查後，最終選出6名個人得獎者、6組團體得獎單位，競爭相當激烈，陳翠慧自2009年投入工務領域，長期深耕公共工程，近12年間完成或督導重大工程金額約300億元，在品質、安全、程序面均嚴格把關，為市政建設貢獻卓越心力。

經濟發展局專門委員廖振宏獲行政院模範公務人員，市政會議時接受市長張善政公開表揚。（市府提供）

工務局科長陳翠慧獲114年考試院公務人員傑出貢獻獎（圖右）在局長汪在宙配同下，於市政會議時接受市長張善政公開表揚。（市府提供）

