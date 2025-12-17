湖美夜市風災後回歸 嘉市4大夜市鼎立

嘉義市湖美夜市16日重新開張，吸引逛夜市人潮。（湖美夜市提供）

台灣夜市特色美食多，是國內外遊客喜愛的熱門景點，也成為商家必爭之地，嘉義市湖美夜市許多攤商7月受丹娜絲颱風重創，停業4個多月，近日重新開幕再現逛夜市「人擠人」榮景，加上夜市人氣王文化路夜市、嘉樂福觀光夜市、彌陀觀光夜市，重回4大夜市鼎立局面。

嘉市4大夜市各有特色，文化路夜市每晚7到11點規劃為行人徒步區，位於市中心，阿娥豆花、郭家雞肉飯、林聰明沙鍋魚頭等知名小吃林立；嘉樂福夜市一旁就是家樂福大賣場，有古早味烤肉、地瓜球、雞排、蒙古烤肉等美食，近年因人潮、攤商轉移，目前營業時間週四到週日，烤肉等少數攤位每天晚間出攤；彌陀夜市每週三、五營業，規劃免費停車空間，麻辣鴨血、蚵仔煎、臭豆腐等也有逾百個攤位；湖美夜市位於湖美八路與健康二路口，附近除有住宅區，還有麥當勞、寶雅等商場將進駐，設有免費停車場，是新興夜市景點。

湖美夜市管委會主委吳承勳表示，7月許多攤商雨棚、鐵架慘遭丹娜絲強風吹毀，攤商減少影響來客量，來客量減少又影響攤商進駐意願，不得已停業四個多月；經投入資源整修，重新規劃攤商，優化整體環境與停車動線，16日重新開幕，發放共1500份、每份面額200元的消費券，藉此重振消費者信心、刺激消費。

吳承勳說，湖美夜市開張之初，就是嘉義縣市首個取得合法身分的夜市，此次災後經濟部推出「商家援助方案（原受災店家援助方案）」，只要經管委會證明的攤商，就能透過嘉義市政府申請一萬元補助，至今已一百餘個攤位申請並領取一萬元補助金。

吳承勳表示，此次重新開張，為吸引人潮，除傳統美食如雞排、牛排、燒烤、水果茶，還有遊戲、販售日常用品攤位共約120攤，營業時間為週二、週六的晚間5點至11點；16日消費券發放一空，有效期1個月，而他經營的嘉友香腸攤，延續重新開幕熱潮，20日晚間買香腸將贈送40至60年代舊硬幣一枚，送完為止。

市府建設處說，經濟部災後商家援助1萬元補助，嘉義市的店家、公有零售市場及列管的攤販集中場攤商都可出具資料申請，已受理近900案，12月31日截止。

嘉義市文化路夜市是人氣王。（資料照）

嘉樂福觀光夜市。（資料照）

嘉義市彌陀夜市。（資料照）

