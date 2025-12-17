為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    苗栗南苗市場停車場明年元旦啟用 12/22到年底試運轉免費停

    2025/12/17 18:42 記者彭健禮／苗栗報導
    南苗市場停車場22日起到年底試運轉，期間免費停車，明年1月1日起啟用收費。（苗栗市公所提供）

    南苗市場停車場22日起到年底試運轉，期間免費停車，明年1月1日起啟用收費。（苗栗市公所提供）

    苗栗市最大傳統市場南苗市場停車空間不足，市公所向國有財產署、軍方取得市場中正路對街1000坪土地租用，規劃為臨時停車場，含身心障停車格提供69個汽車、204格機車車位。市公所說，停車場22日起到年底試運轉，期間免費停車，明年1月1日起啟用收費，歡迎民眾多加利用。

    市公所說，南苗市場停車場預計試運轉期間為12月22日到31日，期間免費停車，預計明年1月1日起開始收費，規劃有機車車格共202格，另有身心障礙優先機車格2格，汽車車格67格，另有身心障礙優先汽車格2格。

    汽機車出入停車場動線部分，市公所請機車請由中山路雙入口進場，民生街及中山路726巷出口出場。汽車於中山路設置各1出入口，民生街設置1入口進場，請依循動線行駛進出。未來啟用收費後，機車單次停放費用為20元，前1小時內免費停放，當日上限20元。汽車前一小時進場費用20元，後每半小時10元計價一次，當日上限180元。

    此外，市公所也於中山路與米市街路口設置號誌及行穿線供行人穿越路口使用，請民眾遵守道路交通規則，切勿隨意穿越。並籲請路口及綠底人行道都禁止臨時停車、設攤，試運轉期間如有違規將以柔性勸導為主，停車場正式啟用收費後，將加強取締違規開罰，請民眾配合。

    南苗市場停車場汽機車進出動線圖。（苗栗市公所提供）

    南苗市場停車場汽機車進出動線圖。（苗栗市公所提供）

    苗栗市公所籲請路口及綠底人行道皆禁止臨時停車、設攤，試運轉期間如有違規將以柔性勸導為主，停車場正式啟用收費後，將加強取締違規開罰。（苗栗市公所提供）

    苗栗市公所籲請路口及綠底人行道皆禁止臨時停車、設攤，試運轉期間如有違規將以柔性勸導為主，停車場正式啟用收費後，將加強取締違規開罰。（苗栗市公所提供）

