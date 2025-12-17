電視頻道本國製節目年度查核 「華藝影劇台」未達規定

國家通訊傳播委員會（NCC）。（記者蔡昀容攝）

為保障及扶植本國自製節目，國家通訊傳播委員會（NCC）每年查核無線及境內衛星電視頻道節目播出情形，委員諮議會議今（17日）決議，2024年190個境內頻道之中，「華藝影劇台」頻道因本國製新播節目時數未達規定，違規核處警告一次，其餘均符合法規。

依照「無線電視事業播送本國自製節目管理辦法」及「衛星頻道節目供應事業播送本國節目管理辦法」，無線電視頻道於主要時段播出的戲劇節目，本國自製比例不得少於50％，本國自製新播比例不得少於40％。

至於境內衛星電視頻道於指定播送時段，播放戲劇、電影（含紀錄片）、綜藝及兒童等4類具有「文化累積優先性節目」，本國自製節目不得少於25％，本國自製新播比例不得少於40％。

NCC表示，這次審查2024電視頻道節目播出情形，「華藝影劇台」本國製新播節目時數不足，未達規定，違規核處警告1次；業者回應是對法規認知有落差，未來將加強員工教育訓練。頻道所累積的警告，將列入換照參考，換照之後歸零計算。

觀察2024年無線電視頻道，NCC指出，華視、民視、公視等無線電視主頻主要時段播出本國自製戲劇節目達100％，台視則有95.6％；另外，公共電視台播出「不夠善良的我們」、「聽海湧」等戲劇節目，獲得多項金鐘獎肯定。

NCC對於業者透過不同製播策略，投入資源製作本國戲劇節目，滿足不同收視族群需求，予以肯定，希望在網路視訊串流收視服務盛行時代，電視業者能持續播出優質本國節目。

至於兒童節目，NCC表示，衛星廣播電視頻道播出本國自製兒童節目播送時數微幅上升，新播時數則下降，期望電視業者加強投資製播本國兒童節目及跨平台合作，保障兒童視聽眾收視權益。

NCC也期盼相關部會及行政法人，持續透過輔導獎勵措施，如「匯聚臺流文化黑潮計畫」等獎補助方式，挹注我國電視事業自製節目資源，協力整合本國影視量能。

