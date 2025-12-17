為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    屏東市新春市集交通惹議 縣府、警方建議改地點 公所提折衷辦法

    2025/12/17 18:28 記者葉永騫／屏東報導
    屏東市新春市集舉辦相關單位進行研議。（記者葉永騫攝）

    屏東市公所去年在永福路、中山路封路舉辦新春市集吸引了大批民眾前往參加，雖然相當有年味，但因為交通問題，引起部分民眾有意見，縣府建議改地點舉辦，但市公所認為計畫已定，今天邀集縣府相關單位、警察局、公路局協調，以降低衝擊。

    屏東市新春市集往年皆因為主辦單位、地點等問題停停辦辦，也曾經被警方取締而停辦，去年屏東市公所克服了各項困難以慈鳳宮為中心在屏東市永福路、中山路等路段封路舉辦，有近200攤的商家設攤，共計7天，吸引了大批的民眾參加，氣氛熱烈，也讓屏東市充滿了年節的氣氛，民眾反映良好，也期望今年持續辦理。

    不過去年封路辦市集也引起爭議，加上民眾亂停車，讓今年的活動舉行充滿變數，縣府希望不要在永福路及中山路等交通要道辦活動，最好改在其他不會影響交通的地點舉行，今天屏東市公所邀請相關單位研議，希望降低衝擊。

    屏東市公所表示，因為計畫已定，原則不改變地點，去年中山路封路對交通影響大，今年則封一半，車輛仍可通行，要求廠商再詳細規劃交通疏導計畫，對於攤商佔用人行道或騎樓的情形絕不允許，違者開單告發，希望降低對附近交通的衝擊。

    屏東縣交通隊則對於在慈鳳宮舉辦新春市集仍有意見，認為該區在交通要道，不適合辦市集，尤其是近期違規停車嚴重，會引來附近商家抗議，請主辦單位要注意。

    屏東市新春市集今年的管制圖仍在修正。（記者葉永騫攝）

