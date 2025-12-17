為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃林鐵路自行車道蘆竹海湖段完工 接續打造串連新北青春山海線

    2025/12/17 18:17 記者余瑞仁／桃園報導
    桃林鐵路自行車道第五期位於蘆竹區海湖里，已竣工啟用。（記者余瑞仁攝）

    桃林鐵路自行車道第五期位於蘆竹區海湖里，已竣工啟用。（記者余瑞仁攝）

    桃園市政府都市發展局執行「桃林鐵路自行車道第五期」工程近日竣工，此段工程從蘆竹區海湖北路海湖車站舊址開始，銜接至環島1-1號線濱海自行車道北上方向，完成從桃園虎頭山到蘆竹海邊的自行車道串連，第六期工程將由市府觀光旅遊局施工追加1公里，可串聯桃園珍珠海岸遊憩廊帶，並銜接新北市青春山海線。

    桃園市長張善政今（17）日下午前往視察「桃林鐵路自行車道第五期」竣工成果，並聽取觀旅局對桃林鐵路路廊第六期工程規劃。都發局表示，桃林鐵路自行車道第五期工程施做約1公里，經費約為6000萬元，整合舊運煤鐵道特色打造設置活動廣場可供舉辦活動使用，結合地形設計近水花園及迎風廊道二處打卡景點，設置Youbike租借站、自行車簡易維修站、公廁、休憩座椅等公共設施，空間也保留農機引道方便周邊農地的耕作需求，全案雖已完工，仍持續蒐集當地居民體驗反饋，進行部分設施修正。

    桃園市府觀旅局表示，桃林鐵路第六期工程接續將投入約4800萬元，施作自行車道串聯、休憩節點營造、涵洞結構補強、廁所建置、植栽綠化、照明機電等項目，預計明年1月開工、明年底完成，完工後路線往南可至竹圍漁港，為珍珠海岸線重要的休憩亮點，往北則可串連新北市青春山海線。

    都發局表示，推動桃林鐵路自行車道的同時，也投入經費改造東西向串聯桃林鐵馬道工程，已完成「營盤溪綠廊自行車道」串連，「大坑溪自行車道」將於明年初完工；後續將啟動「南崁綠具人-綠色運具生活網絡示範計畫」，盤點桃園機場捷運、綠線捷運周邊道路系統，明年配合捷運綠線進度，打造以綠色運具通勤的路網，從休閒功能提升為城市綠色通勤。

    桃園市長張善政與地方民代現勘體驗新完成的桃林鐵路自行車道。（記者余瑞仁攝）

    桃園市長張善政與地方民代現勘體驗新完成的桃林鐵路自行車道。（記者余瑞仁攝）

    桃園市長張善政與地方民代現勘體驗新完成的桃林鐵路自行車道。（記者余瑞仁攝）

    桃園市長張善政與地方民代現勘體驗新完成的桃林鐵路自行車道。（記者余瑞仁攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播