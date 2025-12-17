為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南市攤商非洲豬瘟停業補助3萬 12月底截止

    2025/12/17 17:41 記者蔡文居／台南報導
    因應非洲豬瘟禁宰禁運措施，經濟部補助攤商3萬元，南市經發局提醒攤商務必把年底最後申請期限。（南市經發局提供）

    因應非洲豬瘟禁宰禁運措施，經濟部補助攤商3萬元，南市經發局提醒攤商務必把年底最後申請期限。（南市經發局提供）

    因應非洲豬瘟禁宰禁運措施對傳統市場豬肉攤造成的營運衝擊，經濟部補助攤商3萬元，截至今年12月17日，台南市已受理公有市場攤商269件、民有市場攤商170件、非傳統市場攤商47件，合計486件。南市經發局今天提醒攤商務必把握申請期限，收件截止日為今年12月31日，逾期無法受理。

    南市經發局長張婷媛指出，市府已全面通知本市各市場豬肉攤商，並同步展開文件收件與資格審核作業，確保列管攤商順利申請；對於非傳統市場攤商，也與兩大家畜肉類商業同業公會密切合作，加速造冊及送件進程。經發局也已簡化行政流程，以提升補助申請與核發效率，提醒攤商務必把握申請期限。

    市場處代理處長林士群表示，禁宰期間不僅影響豬肉供應鏈，也造成攤商現金流壓力。為避免因文件缺漏而影響補助資格，市場處已加強各市場補助宣導，並安排專人協助攤商備妥申請資料。

    此外，市府已設置諮詢服務窗口，攤商可於週一至週五上午8時至下午5時30分致電06-2796269#229洽詢；非傳統市場攤商申請相關事宜，可於週一至週五中午12時至下午4時30分洽南市直轄市家畜肉類商業同業公會或南市家畜肉類商業同業公會。

