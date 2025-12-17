澄清通訊異常「絕無隱匿」 高鐵：竣工圖與實際不符誤剪光纜

台灣高鐵12月2日通訊系統異常，高鐵公司說明，是行控中心竣工圖與實況不符，圖上未標註的2條光纜移除後，造成通信系統異常。（資料照）

高鐵12月2日通訊系統異常導致班次延誤，立委王鴻薇爆是「剪錯線」導致系統故障。高鐵澄清，經過調查之後，是行控中心竣工圖與實況不符，圖上未標註的2條光纜移除後，造成通信系統異常，預計本週把完整調查報告呈報監管單位交通部鐵道局，絕無隱匿。

12月2日高鐵通訊系統異常，4班次延誤超過30分鐘，影響約2000人。王鴻薇今指高鐵第一時間就知道是人為疏失，剪錯線致系統故障，高鐵卻避重就輕，甚至調查報告要2週才有結果，鐵道局應積極了解狀況。此外，13日列車試運轉時，外側車蓋板竟飛出去，所幸掉在農田，未釀傷亡。

請繼續往下閱讀...

高鐵說明，針對通訊異常事件，高鐵行控中心興建迄今超過20年，因設備日漸老舊，現正進行升級工程，原有行控中心控制室先遷移至臨時場所後，依據竣工圖進行原控制室舊纜線移除作業。

然而，有2條「資料傳輸光纜（DTS）」未出現於竣工圖中，導致人員施工時將外觀與電話線近似的DTS纜線移除，造成行控中心通信系統異常。事件發生後，高鐵公司立即啟動備援機制，改由各車站接力控制，維持列車運轉。

高鐵表示，已立即強化該光纜防護與標示，並規劃將其遷移到獨立管線位置；同時，也將加強落實標準作業流程（SOP），所有纜線工程均須擬定施工計畫並通過審查，施工前也需確定無功能後方能移除。此案完整檢討後，將對涉及疏失人員依規定辦理懲處。

至於12月13日測試列車蓋板脫落，高鐵說明，該車組為完成列車大修後、進行運轉測試，並非營運列車；事件發生後第一時間，亦即刻進行巡檢、確認路線安全，未影響當日營運。高鐵列車大修過後，均須進行各項運轉測試，確保零件設備正常才能營運。高鐵對此至為重視，正針對原因詳細調查，將確實釐清責任，並確保不再發生。

相關新聞請見︰

揭高鐵通訊異常因人為「剪錯線」 王鴻薇又爆：試運轉車蓋板噴飛

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法