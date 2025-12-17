台中龍井養豬場違規使用廚餘 非洲豬瘟採檢結果出爐

台中市動保處人員至龍井養豬場消毒。（台中市府提供）

台中市日前爆發非洲豬瘟，台中市龍井區一處僅飼養21頭豬隻的養豬場，有違法使用廚餘養豬情事，台中市府組成跨局處聯合稽查小組查核，已明確確認該場違法使用飼料混合麵包餵養豬隻，違反現行規定，所幸今日採檢結果出爐，非洲豬瘟呈現陰性，讓市府動保處人員鬆了一口氣。

台中市府農業局指出，12月15日接獲龍井公所通報後，稽查發現該養豬場共飼養21頭豬隻，現場查獲廚餘桶內有麵包及塑膠袋等物，養豬場飼料槽推車也盛裝以水混合的飼料及麵包等物。

請繼續往下閱讀...

台中市府農業局副局長蔡勇勝表示，這名豬農經濟不佳，飼養的豬隻不多，他坦承麵包是他自行購買餵豬，但已經違反規定，所幸採檢結果是陰性，此行為嚴重違反現行防疫規定，後續將依《動物傳染病防治條例》處5萬元以上100萬元以下罰鍰。

台中市目前有152家養豬場，原本有37家用廚餘養豬，除了案場梧棲區洽興養豬場目前凍結之外，除他家都改用飼料養豬。

養豬場內發現以水混合飼料及麵包等物置於飼料槽推車中。（台中市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法