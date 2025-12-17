為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中龍井養豬場違規使用廚餘 非洲豬瘟採檢結果出爐

    2025/12/17 18:04 記者張軒哲／台中報導
    台中市動保處人員至龍井養豬場消毒。（台中市府提供）

    台中市動保處人員至龍井養豬場消毒。（台中市府提供）

    台中市日前爆發非洲豬瘟，台中市龍井區一處僅飼養21頭豬隻的養豬場，有違法使用廚餘養豬情事，台中市府組成跨局處聯合稽查小組查核，已明確確認該場違法使用飼料混合麵包餵養豬隻，違反現行規定，所幸今日採檢結果出爐，非洲豬瘟呈現陰性，讓市府動保處人員鬆了一口氣。

    台中市府農業局指出，12月15日接獲龍井公所通報後，稽查發現該養豬場共飼養21頭豬隻，現場查獲廚餘桶內有麵包及塑膠袋等物，養豬場飼料槽推車也盛裝以水混合的飼料及麵包等物。

    台中市府農業局副局長蔡勇勝表示，這名豬農經濟不佳，飼養的豬隻不多，他坦承麵包是他自行購買餵豬，但已經違反規定，所幸採檢結果是陰性，此行為嚴重違反現行防疫規定，後續將依《動物傳染病防治條例》處5萬元以上100萬元以下罰鍰。

    台中市目前有152家養豬場，原本有37家用廚餘養豬，除了案場梧棲區洽興養豬場目前凍結之外，除他家都改用飼料養豬。

    養豬場內發現以水混合飼料及麵包等物置於飼料槽推車中。（台中市府提供）

    養豬場內發現以水混合飼料及麵包等物置於飼料槽推車中。（台中市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播