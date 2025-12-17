3波東北季風接力來襲！ 耶誕節桃園以北有雨

未來一週氣溫趨勢。（中央氣象署提供）

入冬後東北季風、冷氣團接續來襲，中央氣象署指出，未來一週受到3波東北季風影響，北部、宜花地區白天氣溫變化較頻繁，大致落在21至24度之間，低溫則維持在15至19度，且迎風面有短暫降雨出現，中南部地區則大致維持多雲到晴的天氣，僅週五、週六有局部短暫陣雨。

中央氣象署預報員鄭傑仁指出，第一波東北季風今日起增強，並於明日影響台灣，基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區有短暫雨，並有機會出現較大雨勢，花東、桃園以北、恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南地區維持多雲到晴的天氣。

週五、週六雖東北季風減弱，但受到南方雲系影響，各地有局部短暫陣雨；下週日東北季風增強，下週一影響，雨區主要分布於桃園以北、東半部地區、恆春半島，有局部或零星短暫雨，且基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區有局部較大雨勢發生機率。

鄭傑仁說，東北季風將於下週二減弱，雨區略有縮小，但迎風面仍有降雨，宜蘭、花蓮有局部短暫雨，大台北山區、台東、恆春半島有零星短暫雨，中南部維持多雲到晴的天氣。

此外，鄭傑仁表示，下週三東北季風再度增強，並於下週四至下週六持續影響台灣，桃園以北、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲。

氣溫方面，北部、宜花地區氣溫與東北季風較相關，受東北季風影響期間，白天氣溫大致落在21至23度左右；氣溫回升時，氣溫約落在23至24度，低溫變化不大，約15至19度。

中南部地區氣溫變化不大，除南方雲系影響期間白天氣溫下滑至24度左右，其他時間高溫仍在25度以上，但早晚偏涼冷，約15至19度，日夜溫差較大。

未來一週降雨趨勢。（中央氣象署提供）

天氣提醒。（中央氣象署提供）

