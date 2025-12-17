為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    3波東北季風接力來襲！ 耶誕節桃園以北有雨

    2025/12/17 17:37 記者林志怡／台北報導
    未來一週氣溫趨勢。（中央氣象署提供）

    未來一週氣溫趨勢。（中央氣象署提供）

    入冬後東北季風、冷氣團接續來襲，中央氣象署指出，未來一週受到3波東北季風影響，北部、宜花地區白天氣溫變化較頻繁，大致落在21至24度之間，低溫則維持在15至19度，且迎風面有短暫降雨出現，中南部地區則大致維持多雲到晴的天氣，僅週五、週六有局部短暫陣雨。

    中央氣象署預報員鄭傑仁指出，第一波東北季風今日起增強，並於明日影響台灣，基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區有短暫雨，並有機會出現較大雨勢，花東、桃園以北、恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南地區維持多雲到晴的天氣。

    週五、週六雖東北季風減弱，但受到南方雲系影響，各地有局部短暫陣雨；下週日東北季風增強，下週一影響，雨區主要分布於桃園以北、東半部地區、恆春半島，有局部或零星短暫雨，且基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區有局部較大雨勢發生機率。

    鄭傑仁說，東北季風將於下週二減弱，雨區略有縮小，但迎風面仍有降雨，宜蘭、花蓮有局部短暫雨，大台北山區、台東、恆春半島有零星短暫雨，中南部維持多雲到晴的天氣。

    此外，鄭傑仁表示，下週三東北季風再度增強，並於下週四至下週六持續影響台灣，桃園以北、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲。

    氣溫方面，北部、宜花地區氣溫與東北季風較相關，受東北季風影響期間，白天氣溫大致落在21至23度左右；氣溫回升時，氣溫約落在23至24度，低溫變化不大，約15至19度。

    中南部地區氣溫變化不大，除南方雲系影響期間白天氣溫下滑至24度左右，其他時間高溫仍在25度以上，但早晚偏涼冷，約15至19度，日夜溫差較大。

    未來一週降雨趨勢。（中央氣象署提供）

    未來一週降雨趨勢。（中央氣象署提供）

    天氣提醒。（中央氣象署提供）

    天氣提醒。（中央氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播