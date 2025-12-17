為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    獵殺黑熊判無罪屏檢上訴 伍麗華：社會對原住民文化的理解仍磨合中

    2025/12/17 17:21 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東縣霧台鄉大武部落3年前被查獲黑熊等保育類動物遭獵殺案。（資料照，屏東地檢署提供）

    屏東縣霧台鄉大武部落3年前被查獲黑熊等保育類動物遭獵殺案。（資料照，屏東地檢署提供）

    3年前，屏東縣霧台鄉大武村被查獲台灣黑熊遭獵殺案，屏東地檢署以違反野生動物保育法起訴9名當地原住民，屏東地方法院上月26日宣判，9名被告獵捕、宰殺行為基於非營利自用，符合野生動物保護法除罪事由，均判處無罪；屏檢今（17）日提起上訴。對此，屏東縣山原立委伍麗華說，社會對原住民文化的理解仍在磨合中。

    伍麗華今天說，該案一審之所以被判無罪，就是基於野保法修法時有提到兩個很重要的因素，就是基於文化祭儀、非營利之用，因此這一次屏檢再上訴的話，也是要去突破這兩個點，基於無罪推論，到底有沒有營利，應該是檢方要去找到這個證據。

    伍麗華指出，屏檢的上訴理由中有提到這個不是文化祭儀，但是該部分其實在大法官803號解釋已經說得很清楚，這個也是為什麼野保會修法成功很重要的因素，就是說原住民的狩獵文化，不是只存在於祭儀而是存在於生活中，這個就是會修法的最重大突破點；基於攻防，檢方有權上訴。

    伍麗華也說，可能有部分的社會氛圍對於無罪的判決很不理解，但就像過去社會對原住民文化，會有像吳鳳的這種課文，其實這就是被捏造的一種污名，一直到現在，社會慢慢開始有機會去真正認識原住民，但是仍然還是在衝撞磨合中，透過言詞辯論庭、透過大法官解釋、整個社會的民族教育，大家會慢慢更有理解，她也覺得開始有很多司法官慢慢去理解這件事情。

    針對屏檢上訴，9名被告之一的大武村長麥庸正表示尊重，他也指出，其實9人中包含他在內的部分人士與獵黑熊無關，只是被併案處理；在部落傳統生活中，狩獵文化與婚喪喜慶是息息相關的，並不會選擇性獵殺特定的物種，文化上也不會有濫殺行為。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播