獵殺黑熊判無罪屏檢上訴 伍麗華：社會對原住民文化的理解仍磨合中

屏東縣霧台鄉大武部落3年前被查獲黑熊等保育類動物遭獵殺案。（資料照，屏東地檢署提供）

3年前，屏東縣霧台鄉大武村被查獲台灣黑熊遭獵殺案，屏東地檢署以違反野生動物保育法起訴9名當地原住民，屏東地方法院上月26日宣判，9名被告獵捕、宰殺行為基於非營利自用，符合野生動物保護法除罪事由，均判處無罪；屏檢今（17）日提起上訴。對此，屏東縣山原立委伍麗華說，社會對原住民文化的理解仍在磨合中。

伍麗華今天說，該案一審之所以被判無罪，就是基於野保法修法時有提到兩個很重要的因素，就是基於文化祭儀、非營利之用，因此這一次屏檢再上訴的話，也是要去突破這兩個點，基於無罪推論，到底有沒有營利，應該是檢方要去找到這個證據。

伍麗華指出，屏檢的上訴理由中有提到這個不是文化祭儀，但是該部分其實在大法官803號解釋已經說得很清楚，這個也是為什麼野保會修法成功很重要的因素，就是說原住民的狩獵文化，不是只存在於祭儀而是存在於生活中，這個就是會修法的最重大突破點；基於攻防，檢方有權上訴。

伍麗華也說，可能有部分的社會氛圍對於無罪的判決很不理解，但就像過去社會對原住民文化，會有像吳鳳的這種課文，其實這就是被捏造的一種污名，一直到現在，社會慢慢開始有機會去真正認識原住民，但是仍然還是在衝撞磨合中，透過言詞辯論庭、透過大法官解釋、整個社會的民族教育，大家會慢慢更有理解，她也覺得開始有很多司法官慢慢去理解這件事情。

針對屏檢上訴，9名被告之一的大武村長麥庸正表示尊重，他也指出，其實9人中包含他在內的部分人士與獵黑熊無關，只是被併案處理；在部落傳統生活中，狩獵文化與婚喪喜慶是息息相關的，並不會選擇性獵殺特定的物種，文化上也不會有濫殺行為。

