台東女中教室宿舍耐震亮紅燈 陳瑩、莊瑞雄會勘爭取經費

台東女中「實驗大樓」與「宿舍A舍」建築均面臨耐震不足問題，加上「禮堂屋頂漏水」嚴重影響學生安全。立委陳瑩與莊瑞雄今日邀集教育部相關單位，評估共需約2042萬元經費，將爭取教育部支持與經費核定，確保師生能在穩固的環境中學習與活動。

「實驗大樓」屋齡已達37年，耐震能力不足，校方對安全狀況高度關切。經規劃評估後，補強所需經費約為800萬元。「宿舍A舍」因0403地震受損，同時面臨需耐震補強的問題，經費需求約為410萬元。學校禮堂屋頂長期漏水，不僅影響教學活動，也潛藏安全風險，經初步評估，改善經費約832萬元。

游泳池設施老化，目前仍可進行游泳教學，但未來全面整修完成後，將提供學生及社區民眾更安全、舒適的使用環境，以落實校園安全與全民運動理念。針對學校游泳池維修，教育部國教署高中組副組長林琬琪表示，將盡速請專家評估，期望明年度可進行改善。陳瑩強調，游泳池作為體育教育重要設施，應同步列入安全改善計畫，讓學生有安全、完善的運動環境。

校長王垠表示，台東女中近期針對校舍安全與設施進行全面檢視，發現學生宿舍耐震係數偏低，目前暫停住宿使用，但校方仍積極因應約140名有住宿需求的學生，其中已有86位安排入住，其餘學生則透過與台東高中協調，暫時安置或由市內親戚照料，實驗大樓與禮堂也因結構及漏水問題，分別進行耐震補強及防漏維護涉及師生安全，希望優先處理。

立委莊瑞雄強調，台東位處地震頻繁帶，校園結構安全絕不容妥協，特別是屋齡已達37年的實驗大樓耐震能力不足，教育部務必以最快速度協助補強，並嚴格落實施工期間的「師生安置計畫」，務必做好工區與教學區的動線區隔，將干擾降到最低以兼顧受教權，盼相關經費能如期於115年到位。

