二林榮成紙業想擴廠！ 村民建議公權介入監測最保險

二林榮成紙業想擴廠，村民表達反對的聲音。（記者顏宏駿攝）

「榮成紙業二林廠毗連擴展計畫」進入二階環評，依據環評書的技術規範，今天於二林圖書館舉行「健康風險評估規劃及範疇說明會」，榮成紙業向村民及環保團體報告未來健康風險評估流程，同時聽取村民的意見。

負責執行該計畫的景丰科技表示，計畫委託中國醫藥大學調查，評估完成時間約6月至8月，他們將對開發園區週邊十公里的住民進行評估，包括二林、大城、竹塘、芳苑等鄉鎮。他們會先確認運作時產生的物質，收集毒物資料，確認化學物質排放的位置，最後作排放量確認，評估不同介質的暴露量。綜合前述的評估結果，評估每項物質對人體健康產生的危害，最後做成總致癌風險與非致癌風險的危害指標。

景丰科技指出，受委託單位可向衛福部資料科學中心申請，受影響區居民「癌症發生檔」、「死因統計檔」，比較是否與彰化其它地區、台灣其它地區產生異常。

今天出席的村民及環保團體約50人，他們表達，榮成紙業過去環保劣跡斑斑，又無改善誠意，因此反對擴廠。

當地溝頭社區發展協會理事長尤文君說，榮成紙業坐落農業專區，附近居民經常聞到「酸臭味」，主要原因係榮成有一燃燒量40公噸的焚化爐，該廠不只燃燒自己廠區的廢紙，也收集二手衣、事業廢棄物燃燒，村民常年受到空污、廢水危害，大家最期盼的是公權力介入，在該廠設一空污監測設備，資料公開透明，一超標就開罰。

