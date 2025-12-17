為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    花蓮市垃圾場又燒了！今年第四度起火 公所促環保局加速去化

    2025/12/17 17:11 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮市垃圾暫置轉運場第四度起火。（民眾提供）

    花蓮市垃圾暫置轉運場第四度起火。（民眾提供）

    花蓮市垃圾暫置轉運場今天下午3點左右疑似沼氣外洩起火燃燒，花蓮縣消防局獲報，派遣轄區美崙等分隊趕往現場處理，火勢約在一個小時左右控制，目前已熄滅。這是花蓮市垃圾暫置場今年第四度起火，市公所提醒民眾，濃煙恐影響健康，請緊閉門窗，儘量減少外出，若需外出請戴活性炭口罩。

    花蓮縣沒有垃圾焚化爐，花蓮市垃圾暫置在昔日的掩埋場，過去轉運到宜蘭焚化，近年台泥汽化爐啟用，送到台泥處理。不過，垃圾量累積太多，地面以上暫置量高達2萬多噸，大量垃圾長期堆積產生的沼氣容易起火，加上東北季風強勁，花蓮市垃圾掩埋場9月份起火兩次、10月份起火一次，今天是第四度起火，所幸只有表面起火，很快就撲滅。

    花蓮縣消防局指出，今天下午4點左右控制火勢後撲滅，市公所正在後續處置，相關起火原因仍待調查釐清。市公所指出，已持續要求加快垃圾去化處理進度，避免市民長時間承受空污風險。同時，市公所也已主動編列相關預算，規劃垃圾場垃圾處理與後續改善，不會因權責劃分而置身事外，市公所會持續追蹤，並要求相關單位負起責任。

    花蓮縣環保局指出，全力把花蓮北區垃圾送到台泥汽化爐焚化，目前每日約可以處理200頓，花蓮市暫置場掩埋線以上堆置垃圾約25000多噸，台泥汽化爐歲休7天後，14日已經重新點火工作，全力積極去化堆置垃圾，也請公所加強現場水車的戒備，環保局也進行空汙及相關監測，加強管控。

    花蓮市垃圾暫置轉運場又起火，已是今年第四次。（民眾提供）

    花蓮市垃圾暫置轉運場又起火，已是今年第四次。（民眾提供）

