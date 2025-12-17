讓歷史建築重現風華 龍崎庄長官舍拚年底前修復完工

建於日治時期的原龍崎庄長官舍，修復工程將趕在年底前完成。（記者吳俊鋒攝）

日治時期的台南原龍崎庄長官舍，屋齡迄今已逾80年，市政府登錄為歷史建築，由於相當破舊，投入3500萬元進行修復，全力保護地方文化資產，趕在今年底前完工，若順利驗收，可望於農曆春節後開放，活化利用，串聯老街、舊市場、竹炭故事館等，打造成觀光亮點。

原龍崎庄長官舍完工於1944年，為日式的木造格局，耆老們提到，縣市合併時，現址仍有眷屬居住，沒多久就搬離，閒置迄今，由於是當地指標性建築，市府文化資產管理處協助爭取經費，由公所發包，去年啟動修復。

南市文資處長陳思瑀表示，原庄長官舍從日治時期迄今，見證了龍崎的區政發展，對地方而言相當重要，2016年列為歷史建築，積極向中央爭取資源挹注，盼能盡快修復，重現風華；完工啟用後，將委外營運，加強活化、利用。

根據文史紀載，該官舍曾有2位日籍庄長，以及二次大戰後的首任鄉長等都住過，不忍老房子遭歲月無情摧殘，政府與民間協力搶救，先取得文資身分後，再爭取經費進行歷史建築的修復，公所將邀請專家學者協助驗收工作。

列為歷史建築的原龍崎庄長官舍，正展開修復工程。（記者吳俊鋒攝）

