    走過廢校危機 社子國小以環境教育翻轉劣勢成桃園市第1所「永久綠旗」學校

    2025/12/17 17:03 記者李容萍／桃園報導
    桃園市新屋區社子國小學生於綠旗認證時，向委員展示校園落葉堆肥製作過程。（圖由黑松基金會提供）

    桃園市環境教育里程碑持續寫下新頁！黑松教育基金會回饋在地，從黑松中壢廠所在地出發，長期陪伴學校推動環境教育，新屋區社子國小經過9年努力，一舉通過第4次綠旗認證，成為全市第1所「永久綠旗」學校，基金會更以行動支持該校師生赴日參訪交流，持續向外探索，開拓國際視野。

    位於稻田間的社子國小，全校僅有58名學生，一度面臨廢校危機，現任校長賴美娟於2018年到任，發現位於「桃園最大米倉─新屋」的這所學校，擁有發展食農教育與客家文化教育的潛力，積極與黑松教育基金會合作，一步一步建立社子國小獨有的校本課程。

    賴美娟坦言，剛接下校長時，一度覺得學校是不是要結束在她手上，她形容自己這些年就像在為老師們搭建鷹架，配合108課綱政策，將原先鬆散的「單次活動」，轉化為有系統的「課程」，從自己搭配1位主任開始推動，到現在全校老師自發地動起來，她感動表示「不僅師長，連學生變得有動力、有自信，更對這片土地充滿驕傲！」發展生態學校的用心，得以翻轉劣勢，吸引越來越多家長安排孩子到社子國小就讀。

    賴美娟提到，在這次準備台美生態學校認證時，老師安排愛畫畫的孩子繪製落葉堆肥介紹海報、生態行動團隊簽名板，孩子自信地在委員面前介紹作品，絲毫看不出以往被否定的陰霾；為了打開孩子的視野，社子國小首次安排國際參訪交流，透過日本觀光局媒合兩所日本小學交流，黑松公司聽聞師生為籌措出國經費舉辦義賣，公司員工自掏腰包支持，讓師生感動不已。

    市府教育局長劉仲成今日感謝黑松教育基金會透過「愛地兒點子計畫」、「綠+校園生態計畫」、「尋。耕課程計畫」與多所市轄學校合作發展環境教育，社子國小從最初的「台美生態學校認證」銅牌、銀牌開始累積實力，9年來已取得4面綠旗，成為桃市第1所獲得「永久綠旗」的學校，也在今年獲得「桃園市環境教育獎」肯定，將代表桃市角逐「國家環境教育獎」。

    黑松教育基金會董事長張斌堂強調，看著社子國小一路走來的改變，基金會期盼未來能與社子國小攜手建立桃園市的生態學校網絡，陪伴更多學校推動環境教育，回應聯合國永續發展目標（SDGs）第四項優質教育（Quality Education），並實現「讓孩子以在地為榮，實現環境與社會永續」的願景。

    桃園市新屋區社子國小學生與日本小學生開心大方的在操場交流。（圖由黑松基金會提供）

    黑松教育基金會董事長張斌堂（左8）參與桃園市新屋區社子國小插秧活動。（圖由黑松基金會提供）

    桃園市新屋區社子國小愛畫畫的二年級學生介紹自己繪製的環境關懷承諾簽名板。（圖由黑松基金會提供）

