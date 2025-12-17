不是食物！吃到飽天花板「1小物」爆紅 網友狂問：哪買得到？

動輒要價4000元以上，被譽為台灣Buffet天花板的「饗 A Joy」近日引發熱議。（圖擷取自「饗 A Joy」臉書）

動輒要價4000元以上，被譽為台灣Buffet天花板的「饗 A Joy」近日引發熱議，不過，網友討論焦點不是食物，而是稱讚店家附贈的「原子筆」實在太好用，更有網友直接標記「饗 A Joy」帳號問哪裡才能買到？

1名網友近日在Threads上發文，貼上1段用饗 A Joy提供的原子筆在紙上書寫的影片，並在文中表示「不可能吃完饗AJOY最驚豔的不是龍蝦，而是這隻筆！？」影片貼出後引發大量討論。

請繼續往下閱讀...

不少網友現身留言表示同意：「非常好寫 但都不給一人一隻好可惜！」、「好想知道是什麼筆」、「好想買一打放在家裡」、「真的超好寫」、「這支筆真的超好寫，忍不住拿了」、「被吃到飽耽誤的文具店？」還有不少網友分享戰績，留言表示：「我拿了四枝回家」、「我有三枝」、「員聚去吃，後來收集大家的筆回家用，高級感又好用」。

此外，原PO還直接在留言區標記饗 A Joy官方帳號，可惜未獲回應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法