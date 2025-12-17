高雄搖滾農夫種蘿蔔做公益 長照長輩化身一日農夫相挺

久未下田活動筋骨的長輩，親手拔起一根根白玉蘿蔔，臉上露出燦爛的笑容。（記者蘇福男攝）

高雄旗山「搖滾農夫」黃盟生種白玉蘿蔔做公益，蘿蔔田開放給民眾自由採摘樂捐，所得將全數捐給「高雄市小鄉社造志業聯盟」，在地長照機構「艾維格林」10多位失智失能長輩，今天下午化身「一日公益農夫」拔蘿蔔挺社造。

黃盟生年輕時是狂野搖滾歌手，後來返鄉種田，2001年父母去世後繼承農田，逐漸從傳統耕作改向有機農業，是全台少數獲得「草鴞友善農產」認證農夫，更透過音樂、餐飲、社區活動與公益耕作，將旗山的土地與故事串連起來。

當年參與八八風災重建工作者所發起的小鄉社造聯盟，經常無償協助旗美地區社造服務，但經費拮据、常捉襟見肘，黃盟生得知後，將今年種植的2分地有機白玉蘿蔔田，開放供民眾自由採摘，費用採隨喜樂捐，樂捐所得將全數捐給小鄉。

鄰近蘿蔔田的艾維格林長照機構，今天下午由執行長吳權修帶隊，以長照專車接送10多名失智失能長輩下田拔蘿蔔，化身一日公益農夫，許多久未下田活動筋骨的長輩，親手拔起一根根白玉蘿蔔，臉上露出燦爛的笑容，黃盟生也端出自家熱銷的米糠麵包，款待這群稀客，田園間歡笑聲不斷。

照護人員引領失智失能長輩走進田園拔蘿蔔。（記者蘇福男攝）

旗山在地長照機構「艾維格林」10多位失智失能長輩，今天下午化身「一日公益農夫」拔蘿蔔挺社造（記者蘇福男攝）

