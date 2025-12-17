為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    桃園元旦升旗在龜山養生村 還可拿圍巾、扭蛋

    2025/12/17 16:37 記者謝武雄／桃園報導
    桃園市長張善政主持市政會議，宣布元旦升旗在長庚養生村舉行。（記者謝武雄攝）

    桃園市長張善政主持市政會議，宣布元旦升旗在長庚養生村舉行。（記者謝武雄攝）

    桃園市2026年元旦升旗將於龜山區長庚養生村大草坪舉行，活動以「馬躍奔騰，桃園領航」為主題，象徵市府在新的一年如駿馬奔騰般突飛猛進，活動於上午7時30分舉行，今年循往例贈送1000條國旗圍巾給到場民眾，下週一上午10點開放登記，當天穿戴國旗元素服裝還可參加扭蛋活動。

    張善政表示，元旦升旗典禮活動內容豐富，邀請知名歌手施孝榮及陸軍專科學校戰鼓隊，擔任表演嘉賓，並由「桃園合唱劇工坊」領唱國歌，陸軍二一砲指部將協助拉展大型國旗，同時活動也結合樂天女孩精彩演出，為典禮增添活力；另外，環保局號召古董車友組成示範車隊，在活動現場展示古董車優雅風采與環境保護理念。

    活動現場規劃多項親子互動內容，包括限量300份的扭蛋活動，民眾只要穿戴國旗元素服裝即可參加，此外，升旗典禮將於12月22日上午10時開放網路報名，民眾可事先下載桃園市市民卡App完成會員註冊，凡成功報名並於當天完成現場報到者，將有機會獲得限量1000份的國旗專屬紀念圍巾。

