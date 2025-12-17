雞腿1支100元「台東物價超貴」？ 消費者公審vs.店家分析戰翻

金黃鮮嫩的雞肉，近來被民眾抱怨太貴。（業者提供）

台東物價被當地人批評「超貴」，有民眾買了2支甘蔗雞棒腿，每隻竟要1百元，發文抱怨，許多台東人聲援；但店家認為，一般人以進口棒腿和自家玉米雞鮮肉製的甘蔗雞相比實在誇張、有失公允。

民眾發文說，自己買到2支棒腿，1支100元真是大開眼界，「可能是我太窮了吧？」底下許多人留言直稱台東物價太高，也有人細算雞肉價格，但也有民眾發現，「算法根本不對」，比較的竟是冷凍肉。

有貼文稱「為何不買」，發文者在下面留言，因為都要了貨、不好意思拒買才如此。店家得知卻不滿地說，明明有說好價錢卻網上公審，「這根本是讓大家以為店家坑殺消費者，以後生意怎麼做？」

店家擔心不無道理，約在2個月前，有自助餐店被公審，隨即停止營業。而這次爭議店家許小姐說，自己使用新鮮玉米雞，再以甘蔗皮燻成甘蔗雞，剁盤販賣，消費者自稱買了半隻玉米雞就要300元，依照一支棒腿的重量再加上加工、營業成本「賣100元很合理吧！」

許小姐說，玉米雞價格約為進口雞肉的3倍，自己還有貨單可以證明真的拿到的雞肉就是品質更佳的台東玉米雞，網民以進口雞肉或一般28天就能賣的肉雞相比，完全沒道理。

許多人以不同物品相比價，有「張飛打岳飛」之嫌，但貼文讓許多忍耐台東物價許久的十激憤，找到發洩出口，甚至連引發爭議的店家也覺得「台東物價真貴」。許小姐說，自己在台北從事餐飲11年，才返鄉接手父親傳下家業，「我也覺得台東物價高，但我的進貨就是如此，怎可能賠本賣？」

