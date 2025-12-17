為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    雞腿1支100元「台東物價超貴」？ 消費者公審vs.店家分析戰翻

    2025/12/17 16:52 記者劉人瑋／台東報導
    金黃鮮嫩的雞肉，近來被民眾抱怨太貴。（業者提供）

    金黃鮮嫩的雞肉，近來被民眾抱怨太貴。（業者提供）

    台東物價被當地人批評「超貴」，有民眾買了2支甘蔗雞棒腿，每隻竟要1百元，發文抱怨，許多台東人聲援；但店家認為，一般人以進口棒腿和自家玉米雞鮮肉製的甘蔗雞相比實在誇張、有失公允。

    民眾發文說，自己買到2支棒腿，1支100元真是大開眼界，「可能是我太窮了吧？」底下許多人留言直稱台東物價太高，也有人細算雞肉價格，但也有民眾發現，「算法根本不對」，比較的竟是冷凍肉。

    有貼文稱「為何不買」，發文者在下面留言，因為都要了貨、不好意思拒買才如此。店家得知卻不滿地說，明明有說好價錢卻網上公審，「這根本是讓大家以為店家坑殺消費者，以後生意怎麼做？」

    店家擔心不無道理，約在2個月前，有自助餐店被公審，隨即停止營業。而這次爭議店家許小姐說，自己使用新鮮玉米雞，再以甘蔗皮燻成甘蔗雞，剁盤販賣，消費者自稱買了半隻玉米雞就要300元，依照一支棒腿的重量再加上加工、營業成本「賣100元很合理吧！」

    許小姐說，玉米雞價格約為進口雞肉的3倍，自己還有貨單可以證明真的拿到的雞肉就是品質更佳的台東玉米雞，網民以進口雞肉或一般28天就能賣的肉雞相比，完全沒道理。

    許多人以不同物品相比價，有「張飛打岳飛」之嫌，但貼文讓許多忍耐台東物價許久的十激憤，找到發洩出口，甚至連引發爭議的店家也覺得「台東物價真貴」。許小姐說，自己在台北從事餐飲11年，才返鄉接手父親傳下家業，「我也覺得台東物價高，但我的進貨就是如此，怎可能賠本賣？」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播