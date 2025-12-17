台南六甲夜市19日辦耶誕主題活動 營造不一樣夜市文化

台南六甲夜市將在19日晚上舉辦六甲夜市耶誕歡樂夜活動。（夜市自治會提供）

迎接耶誕節，台南六甲夜市將在19日舉辦六甲夜市耶誕歡樂夜，打造兼具節慶氛圍、休閒與娛樂的特色夜市體驗。當晚，耶誕老公公將穿梭夜市發放夜市銅板券，民眾可品嘗美食、玩趣味小遊戲、獲得精美禮物，並與耶誕老公公互動拍照，為每位逛夜市的民眾留下溫暖又難忘的回憶。

六甲夜市舉辦節慶活動，希望將夜市從單純消費場所提升為兼具娛樂性、社交性與文化性的社區聚點。夜市自治會表示，未來將持續規劃各類創意主題活動，如春節、端午與萬聖節等，結合攤商創意與地方文化，讓六甲夜市全年充滿驚喜與活力，提振商圈商機，帶動地方經濟繁榮。

請繼續往下閱讀...

遊客在19日活動當天凡在任一攤商消費，即可參與趣味耶誕小遊戲，完成互動任務後還有機會獲得精美禮物。並有耶誕老公公展開夜市「歡樂巡禮」，與民眾合照、發送糖果，散播歡樂氣氛。六甲夜市攤商也將推出限定耶誕美食與特色小物，讓遊客體驗夜市的多元魅力。

台南市經發局市場處處長林士群今天（17日）表示，六甲夜市推出耶誕主題活動，展現高度創意與企圖心，這種主題化的創新經營方式不僅有望吸引人潮，更讓夜市文化與節慶氛圍完美融合，提升夜市品牌形象，為地方經濟注入活力。

台南六甲夜市將在19日舉辦六甲夜市耶誕歡樂夜，營造不一樣的夜市文化。（夜市自治會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法