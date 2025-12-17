桃園車站變身大型「考古教室」 教師揪團深入工地解密千年歷史

桃園市政府教育局攜手文化局及交通部鐵道局舉辦「百年輪轉・千年史跡」桃園車站遺跡大解密教師研習活動。（圖由桃市教育局提供）

桃園市政府教育局打破傳統教室框架，攜手文化局及交通部鐵道局深化在地文化教育並活化教學場域，舉辦「百年輪轉・千年史跡」桃園車站遺跡大解密教師研習活動，選在正進行鐵路地下化工程的施工現場轉化為最真實歷史教材，帶領全市高中職及國中小教師戴上安全帽、穿上反光背心，親臨考古發掘第一線，見證桃園從史前文明到現代鐵道的千年軌跡，除了教師研習，本考古遺址也鼓勵各校申請帶學生參訪，以認識家鄉的過去與現在，培養珍視文化資產的現代公民素養。

教育局高級中等教育科長湯惠玲今日表示，位於桃園火車站一帶的「桃園舊火車站及鐵道遺構列冊考古遺址」，因鐵路地下化工程而重見天日。這片土地層疊豐富的歷史訊息，包含史前的「訊塘埔文化」、清代劉銘傳時期的鐵道遺構，以及日治時代的車站設施。透過專業導覽，教師們能目睹清代鐵路保留的軌道痕跡與日治時期的紅磚遺構，這些平時深埋地底、難得一見的文化資產，成為最具震撼力的教材。

湯惠玲說，此次活動設計的核心目標在於「厚植教師教材教法與多元評量能力」及「人文課程融入各領域教學設計知能」，透過實地走訪，教師不再只是講述課本上的歷史，而是能將考古現場的發現轉化為生動課程內容。參與教師在遵守工安規範下，親身體驗考古學家如何解讀地層中的故事，從而啟發更多關於「人與環境」、「交通與生活變遷」的教學靈感。

參加研習的王老師表示，「以後我要跟我兒孫說：當年在蓋這個台鐵、綠線、棕線捷運站時，開挖到遺構，我人在現場！」「看著建物、遺構和考古出土文物時，那種深深觸動及真切的感受到自己跟歷史的光影交錯在自己的人生互動，希望把這種感動也分享給我的學生們。」

