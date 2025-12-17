為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    放得很自然！外國客超商外用餐 網友一看「桌子怪怪的」笑翻

    2025/12/17 18:07 即時新聞／綜合報導
    兩名外國遊客在超商門口坐著用餐，但仔細一看，他們所使用的「餐桌」竟然不是一般的桌子，而是超商外的「雨傘架」。（取自臉書社團「活網缺愛集散地4.0 」）

    兩名外國遊客在超商門口坐著用餐，但仔細一看，他們所使用的「餐桌」竟然不是一般的桌子，而是超商外的「雨傘架」。（取自臉書社團「活網缺愛集散地4.0 」）

    台灣便利商店密集的程度與便利性享譽國際。然而，近日有網友在社群平台分享一張有趣的照片，只見兩名外國遊客在超商門口坐著用餐，但仔細一看，他們所使用的「餐桌」竟然不是一般的桌子，而是超商外的「雨傘架」，他們還順手將飲料杯插在孔洞中，看起來相當自然，照片曝光後引發大批網友熱烈討論。

    一名網友昨（16）日在臉書社團「活網缺愛集散地4.0」貼出一張照片，畫面中兩名外國籍人士正坐在超商門外梯級上，悠閒地享用著超商購買的便當與飲品，看起來十分愜意。然而，仔細一看，他們放置餐點的「桌子」上佈滿圓孔，兩人還將飲料直接插在洞口，原來是把雨傘孔當作「杯架」使用，大小意外契合。發文網友也忍不住吐槽：「原來是餐桌呀，以為是傘架！」

    照片曝光後，引發熱議，不少網友感到有趣，紛紛留言：「杯架笑死」、「生活智慧王」、「很會利用東西餒」、「當杯架居然這麼剛好」、「原來還能這樣用」、「原來那洞大小剛好可以當杯架」。

    但也有另一派人不滿網友「看膚色講話」，留言諷刺：「今天如果是中國人估計被罵死」、「誰來制止一下這些莫名其妙的白人」、「換成是東南亞人、台灣人一定被罵」、「反正台灣人都會原諒或者無所謂」、「謝謝你們喜歡台灣」、「外國人做什麼都是對的」。

