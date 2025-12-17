揭高鐵通訊異常因人為「剪錯線」 王鴻薇又爆：試運轉車蓋板噴飛

立委王鴻薇爆料，高鐵列車13日試運轉測試時，外側車蓋板竟飛出去，所幸掉在農田區，未釀成傷亡。（王鴻薇辦公室提供）

高鐵12月2日通訊系統異常導致班次延誤，異常原因尚在調查。立委王鴻薇今（17日）爆料，高鐵第一時間就知道是人為疏失，是「剪錯線」導致系統故障；此外，高鐵列車13日試運轉測試時，外側車蓋板竟飛出去，所幸掉在農田區，未釀成傷亡。交通部表示，會請鐵道局專案查核。

12月2日高鐵通訊系統異常，4班次延誤超過30分鐘，影響約2000人。監理單位交通部鐵道局先前表示，已依鐵路法要求高鐵檢討及調查，釐清是否操作、人為、保養等因素；高鐵則說，原因調查中。

交通部今赴立法院交通委員會報告及備詢。王鴻薇指出，據她掌握，高鐵第一時間就發現是人為疏失，有剪錯線的問題，才導致訊號故障。

此外，王鴻薇表示，高鐵列車編組TR26於12月13日行駛時，外側車蓋板竟然飛出去；蓋板是鋼鐵製成，在高速之下飛出去相當危險，所幸該列車行經地段是農田區，若是住宅區或人口稠密地帶，非同小可。

王鴻薇認為，高鐵是南來北往交通運輸工具，安全非常重要，無論是設備故障、人為疏失或不可抗力因素，都應據實回報；所幸2起事件未釀重大傷亡，但螺絲鬆掉要拴好，交通部有掌握情況嗎？

交通部常務次長林國顯表示，剪錯線涉及維護等工作，車蓋板則涉及行車安全與周邊安危，都有必要請鐵道局專案查核，會請鐵道局調查清楚。

王鴻薇會後發布新聞稿補充，高鐵早知是行控中心更新工程中，人為誤剪營運光纖線路，才造成多站列車延誤，但高鐵卻避重就輕，甚至調查報告要2週才會有結果，鐵道局應積極了解相關狀況。

至於12月13日車蓋板飛出一案，王鴻薇表示，該列車在執行列車出場正線試運轉測試，從燕巢總機廠到烏日基地，發現列車有多處刮痕及車側外蓋板遺失，竟是車側未鎖固造成，遺失數小時後才在高架橋下發現。

王鴻薇表示，蓋板是鋼鐵製成，在高速之下飛出去相當危險，所幸該列車行經地段是農田區，若是住宅區或人口稠密地帶，非同小可。（民眾提供）

