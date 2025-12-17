為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    寒冬巡邏不怕冷了！ 彰化眼鏡行老闆 暖心送警「戰略手套」

    2025/12/17 16:49 記者湯世名／彰化報導
    眼鏡行業者陳孫武（左2）致贈375個保暖手套給彰化警分局。（記者湯世名攝）

    眼鏡行業者陳孫武（左2）致贈375個保暖手套給彰化警分局。（記者湯世名攝）

    大手筆！彰化市1家眼鏡行業者陳孫武今天（17日）捐贈375個「戰略手套」給彰化警分局，由分局長林英煌代表接受，受贈的員警們紛紛搶先試戴，直呼暖心。陳孫武表示，近來天氣變冷，尤以清晨與晚間溫差大，他偶然發現員警騎乘警用機車巡邏時雙手暴露冷風中，感到相當不捨，因此決定捐贈具備「保暖、防風、防滑」3大功能的手套，盡微薄之力。

    陳孫武說，警察是民眾的第一道安全防線，愈是寒冷的天氣，愈需要溫暖的支持；看到員警在寒風中巡邏的身影，讓他很心疼，能盡一點力量讓他們在冬天巡邏時手不再被凍到，就是他想要做的事。

    彰化分局長林英煌則表示，這次受贈的「戰略手套」具備保暖、防風、防滑等功能，適合長時間騎乘機車巡邏，有助於提升執勤安全；這份物資來得正是時候，讓他們在低溫的夜裡多了一份踏實保障。警方指出，這個手套手掌部分有密密麻麻的小顆粒，讓員警戴著手套照樣可以方便滑手機，戴著手套翻閱公文也沒問題。

    員警們戴上保暖手套直呼「暖心」。（記者湯世名攝）

    員警們戴上保暖手套直呼「暖心」。（記者湯世名攝）

    保暖手套手掌處有密密麻麻的防滑顆粒。（記者湯世名攝）

    保暖手套手掌處有密密麻麻的防滑顆粒。（記者湯世名攝）

