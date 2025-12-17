桃園市強制拆除違建收費最快明年上路 拆500坪鋼骨大樓收281萬元

以往桃園市政府都是編列預算拆除違建，未來將向違建業者收取費用。（市府提供）

桃園市政府每年僅編列2000萬元預算拆除違建，常有捉襟見肘情形，也助長違規人僥倖心態，市府建築管理處因此制定「強制拆除違章建築收費自治條例」，要違建主自行負擔拆除費用，該議案今在市議會臨時會第六審查會（工務）審查，議員們無異議通過，將於本週五送大會2、3讀，通過後在明年農曆年前送中央核備，最快明年上半年實施，以公布收費表準來看，拆除500坪鋼骨結構大樓將收281萬元。

建管處長莊敬權表示，內政部國土管理署2022年3月31日函囑地方政府儘速訂定違建強制拆除費用的收費標準、繳納方式及其他應遵循事項的自治法規，目前已有台北市、新北市、基隆市、新竹市、宜蘭縣、雲林縣、嘉義縣、澎湖縣、金門縣、連江縣等10個縣市政府，訂有強制拆除違章建築收費自治條例或辦法，而桃市近五年違建查報數呈逐年攀升，在拆除預算不增的情況下，常有捉襟見肘窘況，所以比照雙北收費訂定自治條例。

請繼續往下閱讀...

莊說，未來拆除違建的收費，鋼骨結構為每平方公尺1720元、鋼骨鋼筋混擬土1400元、鋼筋混擬土1050元、加強磚造900元、磚造620元、金屬或鋼鐵棚架350元、磚牆310元、竹木230元、磚砌卵石200元；以500坪鋼骨結構大樓為例，若被判定違建強制拆除，將會向業者收取281萬元拆除費用。

以往桃園市政府都是編列預算拆除違建，未來將向違建業者收取費用。（市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法