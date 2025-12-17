罕見耐熱！鹿角珊瑚揭暖化生存契機 具高階骨材潛力登國際期刊

鹿角珊瑚現身高溫海域揭暖化下生存契機，成為高階骨材潛力。（中山大學提供）

台灣「鹿角珊瑚」躍升再生醫學新星！國立中山大學最新研究發現，可養殖的鹿角珊瑚骨骼有利骨細胞貼附及分化，具備量產「高階骨材」的潛力，品質有望超越市面上珊瑚骨材產品。

中山大學更研究發現，鹿角珊瑚在核電廠出水口附近的高溫海域仍能存活，是極為罕見的「耐熱珊瑚」，象徵臺灣可能握有發展「耐熱珊瑚復育」珍貴資源的海洋生態學重要突破。

請繼續往下閱讀...

該項研究成果榮刊於國際高影響力期刊《材料與設計》（Materials & Design），中山大學海洋生物科技暨資源學系特聘教授溫志宏表示，鹿角珊瑚的孔洞結構最適合細胞附著，骨骼構造更接近人體海綿骨，擁有理想的孔隙大小、粗糙度與立體構造，經實驗證明能讓骨細胞穩定貼附並生長，鹿角珊瑚具備更佳的貼附效果及生物活性，可開發性能更優異的國產高階骨材，具備再生醫學應用潛力。

鹿角珊瑚最令人興奮的特點，來自研究過程中的「美麗的意外」。海生館團隊進行田野調查時，發現該研究用的鹿角珊瑚生長於核三廠出海口附近，該區水溫經年偏高，在周遭珊瑚大量白化的情況下，它仍能存活。耐熱珊瑚十分罕見，能在高溫海域中維持生長，代表其生理或遺傳特性可能具備更強的抗熱能力。

研究團隊原本純粹從「可養殖、具備生醫活性」的角度篩選材料，卻意外找到可能在暖化海洋中扮演關鍵角色的物種，提供台灣未來珊瑚復育科學研究嶄新方向。

鹿角珊瑚現身高溫海域揭暖化下生存契機，成為高階骨材潛力。（中山大學提供）

鹿角珊瑚現身高溫海域揭暖化下生存契機，成高階骨材潛力，中山大學的研究榮登國際期刊。（國立中山大學提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法