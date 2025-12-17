為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    罕見耐熱！鹿角珊瑚揭暖化生存契機 具高階骨材潛力登國際期刊

    2025/12/17 16:09 記者黃良傑／高雄報導
    鹿角珊瑚現身高溫海域揭暖化下生存契機，成為高階骨材潛力。（中山大學提供）

    鹿角珊瑚現身高溫海域揭暖化下生存契機，成為高階骨材潛力。（中山大學提供）

    台灣「鹿角珊瑚」躍升再生醫學新星！國立中山大學最新研究發現，可養殖的鹿角珊瑚骨骼有利骨細胞貼附及分化，具備量產「高階骨材」的潛力，品質有望超越市面上珊瑚骨材產品。

    中山大學更研究發現，鹿角珊瑚在核電廠出水口附近的高溫海域仍能存活，是極為罕見的「耐熱珊瑚」，象徵臺灣可能握有發展「耐熱珊瑚復育」珍貴資源的海洋生態學重要突破。

    該項研究成果榮刊於國際高影響力期刊《材料與設計》（Materials & Design），中山大學海洋生物科技暨資源學系特聘教授溫志宏表示，鹿角珊瑚的孔洞結構最適合細胞附著，骨骼構造更接近人體海綿骨，擁有理想的孔隙大小、粗糙度與立體構造，經實驗證明能讓骨細胞穩定貼附並生長，鹿角珊瑚具備更佳的貼附效果及生物活性，可開發性能更優異的國產高階骨材，具備再生醫學應用潛力。

    鹿角珊瑚最令人興奮的特點，來自研究過程中的「美麗的意外」。海生館團隊進行田野調查時，發現該研究用的鹿角珊瑚生長於核三廠出海口附近，該區水溫經年偏高，在周遭珊瑚大量白化的情況下，它仍能存活。耐熱珊瑚十分罕見，能在高溫海域中維持生長，代表其生理或遺傳特性可能具備更強的抗熱能力。

    研究團隊原本純粹從「可養殖、具備生醫活性」的角度篩選材料，卻意外找到可能在暖化海洋中扮演關鍵角色的物種，提供台灣未來珊瑚復育科學研究嶄新方向。

    鹿角珊瑚現身高溫海域揭暖化下生存契機，成為高階骨材潛力。（中山大學提供）

    鹿角珊瑚現身高溫海域揭暖化下生存契機，成為高階骨材潛力。（中山大學提供）

    鹿角珊瑚現身高溫海域揭暖化下生存契機，成高階骨材潛力，中山大學的研究榮登國際期刊。（國立中山大學提供）

    鹿角珊瑚現身高溫海域揭暖化下生存契機，成高階骨材潛力，中山大學的研究榮登國際期刊。（國立中山大學提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播