宜蘭元旦升旗健走 免費發3500份早餐

宜蘭縣政府迎接2026年，已陸續在宜蘭運動公園至蘭陽大橋周邊、凱旋路沿線懸掛國旗，元旦當天則將舉辦升旗典禮暨健走活動，除免費贈送3500份早餐，同時還提供電視等好禮供民眾摸彩，力邀全民運動迎新年。

宜蘭縣府舉辦元旦升旗典禮及健走活動，即將邁入第7年，今年同樣邀請民眾共襄盛舉，當天一早6點半將於宜蘭運動公園田徑場舉行升旗典禮，並安排宜蘭街頭藝術協會表演活力舞蹈，今年勇奪黑豹旗亞軍的羅東高工棒球隊也會領唱國歌。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，升旗儀式後將進行健行活動，從宜蘭運動公園體育館前廣場出發，經縣政府後折返，並會準備2500面小國旗發送民眾，邀請縣民一起慶祝新年快樂。

宜蘭縣府表示，現場也會發送3500份活力早餐給全程參與健行活動民眾，數量有限，送完為止，走完全程者，將有機會參加摸彩，獎項包括電視、電冰箱、洗衣機、除濕機、電鍋及腳踏車等好禮。

