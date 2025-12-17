為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    迎新春贈桃符 澎湖科技大學邀15位書法名家揮毫

    2025/12/17 16:06 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎科大邀請澎湖書法學會15位名師，舉行迎新春贈桃符活動。（記者劉禹慶攝）

    澎科大邀請澎湖書法學會15位名師，舉行迎新春贈桃符活動。（記者劉禹慶攝）

    農曆春節腳步近了！國立澎湖科技大學今（17）日隆重舉辦「2026迎新春贈桃符」春聯贈送活動，邀請澎湖縣書法學會理事長林昇進等15位書法名家齊聚揮毫，贈送與會來賓專屬的祈福春聯，澎科大代理校長邱采新致贈感謝狀給澎湖縣書法學會，由林昇進代表接受。

    「迎新春贈桃符」活動為澎湖科大歲末年終的特色活動之一，今年已經邁入第23年，每年參加的師生與社區居民響應熱烈，今年限量100人，每人限領1份號碼牌，每位持有號碼牌者至多可索取2幅春聯，此次採用較不易褪色的春聯紙，強化春聯品質。

    活動地點為澎科大圖資館藝文中心1樓展覽廳，由於農曆春節腳步近了，又一次聚集澎湖書法名師15人，機會相當難得，因此現場民眾相當踴躍，大排長龍索取名師墨寶春聯，澎科大期盼透過此項活動，推廣傳統書法藝術，並提前感受年節喜慶氛圍。

    現場最資深的書法名師，為現年92歲呂明鏡老師，雖然年紀最長，但筆法蒼勁有力，懸腕運筆功力不遜於年輕人，因此座位前大排長龍，不少民眾慕名而來求字，希望能帶來一年好運，保佑闔家平安。

    高齡92歲呂明鏡老師，懸腕筆法功力不遜於年輕人。（記者劉禹慶攝）

    高齡92歲呂明鏡老師，懸腕筆法功力不遜於年輕人。（記者劉禹慶攝）

    圖
    圖
