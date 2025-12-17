為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    竹市17公里自行車道「失明」！3.7公里路燈線路遭竊 市府將緊急修復

    2025/12/17 15:45 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市17公里自行車道「失明」！有3.7公里路燈線路遭竊，市府已啟動緊急修復機制。（記者洪美秀攝）

    新竹市17公里自行車道「失明」！有3.7公里路燈線路遭竊，市府已啟動緊急修復機制。（記者洪美秀攝）

    新竹市17公里海岸線風景區自行車道「失明」了！市府表示，近期在17公里自行車道發生路燈設施遭破壞及線路失竊案件，約3.7公里路段路燈失去照明功能，影響遊客與騎乘民眾夜間安全。市府已報案，並同步展開緊急修復作業。

    市府表示，17公里海岸線自行車道自漁港環保公園起到鹽港溪口南岸區，全長約17公里，沿線串聯南寮休閒碼頭、海天一線觀景區、港南運河、紅樹林公園、南港賞鳥區等主要景點，是民眾晨昏運動及假日旅遊的熱門路線。近期有市民陳情晚上的路燈失去照明功能，經警方到現場勘察並訪查可疑人物，12月5日循線將犯嫌查緝到案，已依竊盜罪移送檢方偵辦。

    市府工務處公園管理設施暨維護中心指出，此次遭竊位置集中在植栽茂密、土層較軟且人煙較稀少的特定路段，包括港北安檢所大魚藝術區段、港南運河鋼構橋至金城湖路口、虎山橋至浸水北街入口、及香山區伴橋後方至綠色隧道中段等區域，疑似遭人為破壞電管竊取線路。

    警方已導入科技防竊電纜追蹤器工具，建立即時警報器通報機制，可在電纜線遭竊時發出警示通報，並追蹤纜線位置，另也會清查銷贓場所。

    公管中心表示，未來會提高巡查頻率，並要求施工單位在港南路段重新開挖拉線修復，並導入科技防竊及即時通報機制。目前已在水資源公園旁自行車道，試辦全國第一座公園綠地智慧路燈系統，可在短時間內偵測異常斷線並立即觸發警示通報，未來將逐步導入至全線燈具，提升監管效率。

