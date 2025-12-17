為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南投今年性侵通報429件 加害者大都是這些人

    2025/12/17 15:26 記者張協昇／南投報導
    南投縣家庭暴力暨性侵害防治中心人員，進行防杜性侵害案件宣導工作。（南投縣政府提供）

    南投縣家庭暴力暨性侵害防治中心，今年1至11月共受理通報429件性侵案，縣府社會及勞動局（簡稱社勞局）表示，性侵害案件中，有4成加害者為同學及朋友等熟識的人，且被害人年齡層以未滿18歲占5成，提醒家長或老師，應隨時注意並保護青少年安全，留意孩子交友情形，避免讓身邊加害人有機可乘，如果不幸遭遇性侵害事件，應馬上報警、驗傷採證，尋求專業協助。

    縣府社勞局指出，性侵害案件，兩造關係以認識或熟識為主，占所有案件約9成，如熟識的男女朋友、同學及朋友關係合計約4成，實際上典型遭受陌生人性侵害而通報案件僅佔不到1成。而被害人年齡層在18歲以下也占五成，應加強18歲以下兒少被害人自我保護意識。

    社勞局表示，南投縣家庭暴力暨性侵害防治中心，今年1至11月共受理通報案件8958件，除性侵害案件通報數429件，家庭暴力通報數更達4331件，兒少保護案件通報也有2580件，另老人保護、身心障礙保護通報案件數分別為219件及80件，以及脆弱家庭案件通報數1319件。

    社勞局強調，家庭及親密關係的暴力時常發生在生活周遭，當家庭成員間發生身體暴力、精神或經濟上騷擾、控制、脅迫及跟蹤騷擾等行為，可撥打110報警、113保護專線或向南投縣家庭暴力暨性侵害防治中心求助（電話049-2209290）。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    南投縣家庭暴力暨性侵害防治中心人員，深入社區演出防範性別暴力行動劇。（南投縣政府提供）

    南投縣家庭暴力暨性侵害防治中心統計，今年1至11月共受理通報性侵害案件429件。（記者張協昇攝）

