    首頁 > 生活

    中市查獲龍井區養豬場違規使用廚餘 將處最高400萬罰鍰

    2025/12/17 15:16 記者張軒哲／台中報導
    台中市府農業局與環保局及動保處至養豬場現場聯合稽查檢視廚餘桶情形。（圖由台中市府提供）

    台中市府農業局與環保局及動保處至養豬場現場聯合稽查檢視廚餘桶情形。（圖由台中市府提供）

    台中市日前爆發非洲豬瘟，台中市龍井區1處養豬場疑似有違法廚餘養豬情事，台中市府組成跨局處聯合稽查小組查核，已明確確認該場違法使用廚餘餵養豬隻，嚴重違反現行規定，將從嚴裁處，後續將依《動物傳染病防治條例》處最高100萬元罰鍰，並可依《飼料管理法》再處最高300萬元罰鍰。

    農業局說明，12月15日接獲龍井公所通報後，稽查發現該養豬場共飼養21頭豬隻，現場查獲廚餘桶內有麵包及塑膠袋等物，養豬場飼料槽推車也盛裝以水混合的飼料及麵包等物。現場狀況明確確認該場違法使用廚餘餵養豬隻，此行為嚴重違反現行防疫規定，後續將依《動物傳染病防治條例》處5萬元以上100萬元以下罰鍰，並依《飼料管理法》處3萬元以上300萬元以下罰鍰，從嚴裁處。

    台中市府動物保護防疫處已針對該場採取緊急應變措施，針對現場豬隻及廚餘進行移動管制，同時採集3頭豬隻血液樣品送往中興大學初篩實驗室檢驗，並啟動畜牧場與周邊道路消毒作業，提升生物安全措施，確保疫情風險降到最低，維護養豬產業安全。

    農業局強調，面對非洲豬瘟疫情，市府跨局處推動各項防疫作為與配套措施，包含加強養豬場訪視、食安稽查及廚餘回收作業，讓疫情風險降到最低，全面守護食安與養豬產業安全，後續將持續執行稽查工作，籲請養豬場切勿心存僥倖，違規使用廚餘餵飼豬隻，針對查獲案件，將秉持勿枉勿縱態度，依法從嚴開罰。

    台中市府稽查現場查獲廚餘桶內有麵包及塑膠袋等物。（圖由台中市府提供）

    台中市府稽查現場查獲廚餘桶內有麵包及塑膠袋等物。（圖由台中市府提供）

