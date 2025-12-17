台東漁民宰母鯊驚現「透明胎囊」 深海狐鯊寶寶胎內求生畫面曝

尚在胚胎胎囊內的鯊魚寶寶，隔著半透明的薄膜律動。（王俞文提供）

台東成功鎮新港漁港昨日上演了一場震撼人心的生命奇蹟！漁民捕獲一頭體型壯碩的「大眼長尾鯊」（又稱深海狐鯊），如同平常宰殺，驚訝發現母鯊肚內竟有2個胎囊，各有1尾已成形且具備活動力的5公分幼鯊寶寶，隔著半透明的薄膜律動，充滿生命力的模樣讓圍觀群眾驚呼連連，直呼：「這機率簡直比中樂透還要難！」

一名長期在魚市場工作的王姓女子，目睹並記錄難得一見的活體魚寶寶畫面，她表示，這是她在魚市場工作多年來第一次見到「活生生」的幼幼鯊被取出，當下除了震撼，更多的是不捨，隨即聯繫農業部水產試驗所尋求支援，希望能保住這兩條脆弱的小生命。

從她拍攝的影片中可以看到，幼鯊包裹在長條狀的半透明膠囊狀胎囊中，粉紅色的內臟與黑亮的大眼清晰可見。雖然離開了母體，幼鯊仍不安分地在囊內扭動，試圖破繭而出。網友看到影片後紛紛留言：「這畫面太珍貴了」、「第一次看見鯊魚寶寶的原始模樣，真的好萌。」

儘管幼鯊目前展現出極強的生命意志，但情況並不樂觀。水試所東部漁業生物研究中心助理研究員吳瑞賢指出，這兩條幼鯊的發育程度比一般的「早產兒」還要早，目前連保護皮膚的鱗片都還沒長齊，就像是沒穿衣服的孩子，目前水試所正全力搶救，採取頻繁更換純淨活水的方式，盡力維持環境無菌。

大眼長尾鯊一般出生時體長可達100公分以上，這兩條幼鯊顯然還不到「出世」的時機，存活機率仍面臨嚴峻挑戰，漁民與研究人員都期盼這場「比中樂透還難得」的相遇，最後能轉化為生命延續的奇蹟。

