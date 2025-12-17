恐龍探險親子餐廳與菁桐車站形象設計 竹市高中生設計理念引關注

新竹市光復高中設計群學生展出成果展，有用恐龍探險主題設計的親子餐廳，還有動物糖果包裝結果生態，都深具創意感。（記者洪美秀攝）

坊間親子餐廳正夯，新竹市光復高中設計群學生今年也推出恐龍探險為主的親子餐廳平面設計，還有以新北菁桐車站為觀光導覽的形象設計，並以「感知域」為主題，呈現18組設計作品，學生結合科技與多媒體設計，用動畫與微電影呈現學習成果，作品豐富多元。

光復高中設計群成果展包含廣告設計、多媒體設計、室內設計3個科學生，共展出18組作品，並以視覺設計、多媒體動畫與微電影、室內空間設計為方向，其中形象與視覺設計類有6組，包括菁桐車站的形象設計，學生用科技與活動帶動青年回流與觀光，並呈現在地文化與未來發展願景；另有以恐龍探險主題打造親子共玩場域的商品設計；融合傳統與現代的客家擂茶包裝設計、愛玉包裝設計，以及以五大洲瀕危動物為主題的糖果包裝設計，讓孩子在遊戲與品嘗中認識動物、培養保育觀念並理解愛護自然的重要性。

在多媒體動畫與微電影類部分也有6組，以探討社會議題為主，有青少年懷孕議題的關注與理解，也有親子議題、容貌焦慮議題、陽光型憂鬱症的人性關懷；還有探討AI科技衍生的社會現象問題；以及青少年對二次元角色產生的情感問題。另室內空間與建築設計類6組，有抹茶文化體驗的咖啡館設計；無人機宅配倉儲設計；再生能源發電場空間規畫；還有韓國傳統童玩體驗館；作品豐富多元，展期到29日。

