脆上熱議「1歲兒喝奶昔」 婦產科醫怒批：以嬰兒健康為祭品

1篇高流量的脆文稱「給1歲兒喝奶昔」，遭網友及婦產科醫師怒批。（圖取自張瑜芹臉書專頁）

日前社群平台「Threads」1則關於1歲兒喝奶昔引發留言區直喊「無言」、「要檢舉」，新竹國泰婦產部主治醫師張瑜芹更是發文怒批「這是以嬰兒的腎臟健康為祭品」，直指這篇高流量的詭異貼文，反映出網路上氾濫的非科學育兒亂象，以及將孩子商品化的可悲趨勢。

張瑜芹在臉書專頁「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」發文強調，「嬰兒不是流量金礦」，停止用「營養補充」、「體質調整」這種廉價的說詞來包裝這種危險行為，孩子是人，不是被展示的戰利品，嬰兒的器官正在發育，他們的健康有標準的科學規範。

張瑜芹說，當某些人將嬰兒飲食當作商業成就來炫耀時，他們有沒有想過，這些點閱和關注，正建立在孩子尚未發育完全的腎臟與腸胃道的巨大風險之上？這是拿孩子的未來在賭博。

張瑜芹指出，嬰兒的腎臟排泄和濃縮功能極為嬌嫩，根本無法處理這種高滲透壓、高糖分、充滿香料的成人化產品。配方奶的滲透壓與成分皆經過精密調配，隨意更換只會讓孩子嬌嫩的腎元超載；嬰兒大腦和神經系統發育，有多需要高精純的DHA／AA、核苷酸、以及乳清蛋白？這些物質無法被所謂的「健康奶昔」取代。用短暫的甜味去犧牲孩子一輩子的認知與免疫發育，這是無法彌補的傷害。

張瑜芹提到，網路上那些聲稱「治好」異膚或能「調整體質」的言論，在專業醫療眼中，充滿了欺騙和道德淪喪。聲稱產品有療效，這根本缺乏科學佐證！這是利用父母的焦慮，延誤孩子正規的治療；將孩子從母乳或配方奶，提早轉換到這類產品，動機往往是為了商業利益。

張瑜芹呼籲，這種犧牲嬰兒健康標準以換取流量的行為，是對社會公共衛教的嚴重破壞，必須被專業界嚴肅看待。

