為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南直飛日本下週啟航 南市：迎接日本遊客準備好了

    2025/12/17 14:32 記者蔡文居／台南報導
    台南航空站旅遊服務中心安排日語能力的旅服人員，迎接日本遊客暢遊台南。（南市觀旅局提供）

    台南航空站旅遊服務中心安排日語能力的旅服人員，迎接日本遊客暢遊台南。（南市觀旅局提供）

    台南機場下週即將開通直飛日本熊本、沖繩的國際新航線，為了迎接日本旅客到訪，台南市已經準備好了，4人以上即可預約「台灣觀巴」，享有專人專車的深度導覽服務。南市觀旅局表示，包含即時旅遊諮詢、交通資訊、景點推薦及換匯服務等，將以最溫暖、便利的方式迎接日本旅客到訪，為台南觀光市場注入嶄新動能，深化雙方城市觀光文化交流上的連結。

    南市觀旅局長林國華指出，為了讓日本遊客一下飛機即可感受到台南親切熱情，已做好萬全準備提供安心、用心、貼心的旅遊服務措施。包括台南航空站旅遊服務中心安排日語能力的旅服人員，並配備即時雙向多語翻譯設備，確保溝通順暢無障礙；同時也已辦理外語友善計程車教育訓練，共同建構友善的旅遊環境，在語言溝通時感到更安心。

    另外，為便利日本遊客使用大眾運輸工具，特別製作交通旅遊資訊圖卡懶人包，提供詳盡公車路線與搭乘指南，可快速抵達市區展開旅遊行程；貼心精選4條台灣觀巴遊程商品，4人以上預約即可於台南火車站後站集合出發，享有專人專車的深度導覽服務。

    此外，台灣銀行台南分行將於正常上班時段內配合國際航班時間，安排專人至台南航空站提供遊客換匯服務，希望透過各項完善的旅遊服務措施，打造更具吸引力的國際觀光環境。

    4人以上即可預約「台灣觀巴」，享有專人專車的深度導覽服務。（南市觀旅局提供）

    4人以上即可預約「台灣觀巴」，享有專人專車的深度導覽服務。（南市觀旅局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播