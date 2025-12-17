台南直飛日本下週啟航 南市：迎接日本遊客準備好了

台南航空站旅遊服務中心安排日語能力的旅服人員，迎接日本遊客暢遊台南。（南市觀旅局提供）

台南機場下週即將開通直飛日本熊本、沖繩的國際新航線，為了迎接日本旅客到訪，台南市已經準備好了，4人以上即可預約「台灣觀巴」，享有專人專車的深度導覽服務。南市觀旅局表示，包含即時旅遊諮詢、交通資訊、景點推薦及換匯服務等，將以最溫暖、便利的方式迎接日本旅客到訪，為台南觀光市場注入嶄新動能，深化雙方城市觀光文化交流上的連結。

南市觀旅局長林國華指出，為了讓日本遊客一下飛機即可感受到台南親切熱情，已做好萬全準備提供安心、用心、貼心的旅遊服務措施。包括台南航空站旅遊服務中心安排日語能力的旅服人員，並配備即時雙向多語翻譯設備，確保溝通順暢無障礙；同時也已辦理外語友善計程車教育訓練，共同建構友善的旅遊環境，在語言溝通時感到更安心。

請繼續往下閱讀...

另外，為便利日本遊客使用大眾運輸工具，特別製作交通旅遊資訊圖卡懶人包，提供詳盡公車路線與搭乘指南，可快速抵達市區展開旅遊行程；貼心精選4條台灣觀巴遊程商品，4人以上預約即可於台南火車站後站集合出發，享有專人專車的深度導覽服務。

此外，台灣銀行台南分行將於正常上班時段內配合國際航班時間，安排專人至台南航空站提供遊客換匯服務，希望透過各項完善的旅遊服務措施，打造更具吸引力的國際觀光環境。

4人以上即可預約「台灣觀巴」，享有專人專車的深度導覽服務。（南市觀旅局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法