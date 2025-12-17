為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    大豐收！老饕第一指名「正頭烏」 彰化抓到4000尾200萬落袋

    2025/12/17 14:31 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化漁民黃超群抓到4000隻正頭烏，年終又入帳200萬元。（徐婕容提供）

    彰化漁民黃超群抓到4000隻正頭烏，年終又入帳200萬元。（徐婕容提供）

    冬至倒數計時，老饕最愛的「洄游烏」終於大批出發了！彰化線西漁民黃超群今天（17日）在東引到淡水之間海域抓到4000尾，這次更加肥美，今晚即將入港，明天開賣，預計將有200萬元落袋！

    黃超群的妻子徐婕容表示，「正頭烏」主要是在冬至前後10天到15天之間現身，今年因為冷氣團威力不大，在12月8日在馬祖東引先抓1000隻，在相隔9天後，在東引到淡水之間的海域再抓到4000隻，總計已抓5000隻，也就是先賺了250萬元的年終獎金。

    徐婕容指出，「正頭烏」因為隨著海洄游，不只肥美，吃起來完全沒有土味，老饕都專挑大尾的買，上次抓到最大尾的是9台斤，立刻就被搶購，還有住台北、台南的熟客回購，指名要買大尾的再分切，回家後可以分次享用。這次抓到烏魚比上次更肥美，肉質也更甜。

    因為氣候改變，大批「正頭烏」出現在台灣海域時間越來越晚，徐婕容說，根據去年的經驗，越晚抓到的烏魚反而更好吃，因為抱卵烏魚必須等到氣溫下降才會產卵，在抱卵時間越久，自然就會更肥美。

    今年「正頭烏」烏魚殼每台斤120元到150元，濕的野生烏魚卵價格每台斤1200元到1800元，烏魚膘每台斤5、600元，烏魚腱每台斤800元。許多饕客都說，吃過「正頭烏」就回不去了。

    正頭烏超級肥美，彰化漁民黃超群抓到4000隻正頭烏，老饕專挑大尾買。（徐婕容提供）

    正頭烏超級肥美，彰化漁民黃超群抓到4000隻正頭烏，老饕專挑大尾買。（徐婕容提供）

    正頭烏來了！彰化漁民黃超群抓到4000隻，即將返回塭仔漁港。（徐婕容提供）

    正頭烏來了！彰化漁民黃超群抓到4000隻，即將返回塭仔漁港。（徐婕容提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播