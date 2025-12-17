大豐收！老饕第一指名「正頭烏」 彰化抓到4000尾200萬落袋

彰化漁民黃超群抓到4000隻正頭烏，年終又入帳200萬元。（徐婕容提供）

冬至倒數計時，老饕最愛的「洄游烏」終於大批出發了！彰化線西漁民黃超群今天（17日）在東引到淡水之間海域抓到4000尾，這次更加肥美，今晚即將入港，明天開賣，預計將有200萬元落袋！

黃超群的妻子徐婕容表示，「正頭烏」主要是在冬至前後10天到15天之間現身，今年因為冷氣團威力不大，在12月8日在馬祖東引先抓1000隻，在相隔9天後，在東引到淡水之間的海域再抓到4000隻，總計已抓5000隻，也就是先賺了250萬元的年終獎金。

徐婕容指出，「正頭烏」因為隨著海洄游，不只肥美，吃起來完全沒有土味，老饕都專挑大尾的買，上次抓到最大尾的是9台斤，立刻就被搶購，還有住台北、台南的熟客回購，指名要買大尾的再分切，回家後可以分次享用。這次抓到烏魚比上次更肥美，肉質也更甜。

因為氣候改變，大批「正頭烏」出現在台灣海域時間越來越晚，徐婕容說，根據去年的經驗，越晚抓到的烏魚反而更好吃，因為抱卵烏魚必須等到氣溫下降才會產卵，在抱卵時間越久，自然就會更肥美。

今年「正頭烏」烏魚殼每台斤120元到150元，濕的野生烏魚卵價格每台斤1200元到1800元，烏魚膘每台斤5、600元，烏魚腱每台斤800元。許多饕客都說，吃過「正頭烏」就回不去了。

