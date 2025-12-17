議員勘查三芝遊客中心把展覽空間變宿舍 北觀處：未改變整體功能

新北市議員鄭宇恩近日實地勘查表示，現場已被隔成9間宿舍及1間行政套房，原有餐廳與參觀動線僅剩不到一半，明顯背離遊客中心公共服務功能，要求主管機關說清楚、還空間於民眾。（鄭宇恩提供）

北觀風景區管理處轄管的三芝遊客中心今年初完成整修，卻有民眾發現，整修後多處空間長期未開放，並傳出改作長官宿舍。新北市議員鄭宇恩近日實地勘查表示，現場已被隔成9間宿舍及1間行政套房，原有餐廳與參觀動線僅剩不到一半，明顯背離公共服務功能，要求主管機關說清楚、還空間於民眾。對此，北觀處回應，空間調整因應旅遊型態轉變與人力需求，強調未改變遊客中心整體功能。

鄭宇恩指出，調閱招標案，原預算1500萬元，後續再擴充218萬餘元，總經費達1718萬元，原計畫內容僅為處理漏水與展覽空間優化修繕，但實際現場卻將展覽空間隔為宿舍，行政套房宛如高級招待會所，辦公室甚至擺放跑步機與大型液晶螢幕，設備規格高於一般旅館，與原核定用途嚴重不符。

請繼續往下閱讀...

鄭宇恩表示，遊客中心所在土地屬公園用地多目標使用，使照圖說中的「陳列室」實際已遭改建為宿舍，相關用途變更不僅未提出申請，也未檢討消防避難與公共安全，卻動用公務預算，將公共資源轉供特定人士使用。

鄭宇恩痛批，紀念前總統李登輝的三芝名人館，門口寫著「民之所欲，長在我心」，如今公共空間卻遭違規占用，形同諷刺。呼籲北觀處應立即停止以宿舍、行政套房占用遊客中心，限期恢復展覽、餐飲與參觀等公共功能，將空間還給民眾與旅客。同時，他也要求交通部儘速啟動調查，釐清是否涉及不當使用公共資產與違反管理規定。

北觀處指出，隨著疫情後北海岸旅遊型態轉變，親海活動與自行車路網逐步成形，已將三芝淺水灣列為2026年濱海遊憩服務重點，規劃設置資訊服務站，並串聯白沙灣遊客中心及三芝、石門海岸廊帶活動，整體調整觀光服務功能以符合旅遊現況。

北觀處說明，遊客中心自建成已逾20年，館舍出現漏水、地板與木構老化等問題，因此進行修繕並調整參訪動線。同時考量地處偏遠、人力招募不易，將部分空間調整為備勤及緊急應變值勤使用，並非改變遊客中心整體功能。未來將持續強化在地行銷與服務優化，活絡北海岸觀光發展。

新北市議員鄭宇恩近日實地勘查表示，現場已被隔成9間宿舍及1間行政套房，原有餐廳與參觀動線僅剩不到一半，明顯背離遊客中心公共服務功能，要求主管機關說清楚、還空間於民眾。（鄭宇恩提供）

新北市議員鄭宇恩近日實地勘查表示，現場已被隔成9間宿舍及1間行政套房，原有餐廳與參觀動線僅剩不到一半，明顯背離遊客中心公共服務功能，要求主管機關說清楚、還空間於民眾。（鄭宇恩提供）

新北市議員鄭宇恩近日實地勘查表示，現場已被隔成9間宿舍及1間行政套房，原有餐廳與參觀動線僅剩不到一半，明顯背離遊客中心公共服務功能，要求主管機關說清楚、還空間於民眾。（鄭宇恩提供）

新北市議員鄭宇恩近日實地勘查表示，現場已被隔成9間宿舍及1間行政套房，原有餐廳與參觀動線僅剩不到一半，明顯背離遊客中心公共服務功能，要求主管機關說清楚、還空間於民眾。（鄭宇恩提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法