為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    冬至、跨年到台南永康天公廟 參拜乞紀念幣、敲鐘拿紅包

    2025/12/17 14:38 記者吳俊鋒／台南報導
    今年冬至適逢天赦日，永康凌霄寶殿武龍宮將舉辦法會，信眾可擲筊乞取紀念幣。（記者吳俊鋒攝）

    今年冬至適逢天赦日，永康凌霄寶殿武龍宮將舉辦法會，信眾可擲筊乞取紀念幣。（記者吳俊鋒攝）

    本月21日適逢冬至，也正好是天赦日，台南永康凌霄寶殿武龍宮凌霄寶殿推出特製的紀念幣，參拜後擲筊、乞取，庇佑功名利祿，而跨年夜也將持續舉辦敲鐘祈福活動，可以拿到開運紅包，一切如意，心想事成。

    凌霄寶殿武龍宮主委王大明表示，距離元旦不到2個禮拜，廟方將陸續舉辦4大活動，包含天赦日法會、山邊媽遶境、寒冬送暖，以及跨年敲鐘等，帶領信眾一起祈求眾神保佑，平安、順利地迎接新春。

    王大明指出，21日是冬至，巧遇天赦日，將舉辦添丁進財祈福法會，參加的信眾可乞取由月老公與觀音菩薩等神明加持的紀念幣，不只牽姻緣，也讓功名利祿如影隨形。

    王大明提到，屆時法會將進行相關科儀，可以補財庫，信眾也可以點通天香、過七星平安橋；25日則是苗栗後龍的山邊媽祖前來，展開遶境活動，並安排「鑽轎腳」活動，歡迎參加。

    28日廟方舉辦寒冬送暖公益活動，邀請永康、新化與東區等地的弱勢家庭，發放物資與現金，將準備2千份，希望拋磚引玉，號召更多愛心資源投入社會關懷；跨年夜則持續舉辦敲鐘祈福，可領取馬到成功的開運紅包，喜迎元旦。

    台南永康凌霄寶殿武龍宮跨年夜將持續舉辦敲鐘祈福活動。（記者吳俊鋒攝）

    台南永康凌霄寶殿武龍宮跨年夜將持續舉辦敲鐘祈福活動。（記者吳俊鋒攝）

    永康凌霄寶殿武龍宮的跨年敲鐘祈福，可領取馬到成功的開運紅包。（記者吳俊鋒攝）

    永康凌霄寶殿武龍宮的跨年敲鐘祈福，可領取馬到成功的開運紅包。（記者吳俊鋒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播