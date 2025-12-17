為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北市殯儀館回饋自治條例應列舉里或寫入範圍 法規委員會無共識條文暫擱

    2025/12/17 14:45 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市議會法規委員會審查《台北市立殯儀館回饋地方自治條例》，討論法條內回饋區域應列舉收受回饋金里名，抑或是寫出發放距離範圍數字。（記者蔡愷恆攝）

    台北市議會法規委員會今（17）日審查《台北市立殯儀館回饋地方自治條例》，討論法條內回饋區域應列舉收受回饋金里名，抑或是寫出發放距離範圍數字。後者最終仍無共識，決定佔擱，待下次委員會持續討論。

    現在市府版本法條第三條直接列舉收受回饋金里名，而在說明欄位寫明範圍規定，委員會內則各說各話。

    議員林亮君堅持，應該將「半徑範圍1.2公里」納入條文，把遊戲規則、大原則入法，因距離還是最明確的，且若後續里界修改，就不用再修改條例。

    議員陳宥辰則認為，法條內要把所有評估因素，包含1.2公里、交通、污染等項目都寫進法條，向民眾交代清楚。

    議員汪志冰說，回饋金規定並不是只有距離考量，「要嘛都寫，要嘛都不要寫，正面或是反面表列都可以。」

    不過議員秦慧珠表示，法律條文定出「結果」，也就是最終可領取回饋金的里，若將所有原因、動機這些都放在條文會讓條文變得繁複。

    民政局長陳永德回應，議會要求一定要提出修正方向，影響最小、變動最小，若全部將決議考量納入將會窒礙難行或是導致疏漏；法務局長連堂凱也說，若在法條內列舉里，又寫範圍，其實不明確，距離只是參考因素，里是目前明確範圍。

    最終委員會仍暫擱此條文，待會期結束前再審。

