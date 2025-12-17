桃市公布舒華觀光宣傳影片 同步推「舒華限量2026桌曆」抽獎

桃園市政府發布桃園觀光大使K-POP天團i-dle成員葉舒華的觀光宣傳影片。（圖由桃園市政府提供）

桃園市政府發布桃園觀光大使K-POP天團i-dle成員葉舒華觀光宣傳影片，以桃園女兒的視角，串聯自然景觀、歷史文化與都會脈動，市府同步推出「舒華限量2026桌曆」抽獎活動，搭配桃園大眾捷運公司推出「購買一日票贈舒華卡套」限量好禮，邀民眾暢遊桃園。

市府觀光旅遊局長陳靜芳說，長約90秒的宣傳影片中，舒華以「這是我心裡的桃園」為軸線，透過漫步在大溪老街品嚐茶香、在福仁宮感受傳統信仰的溫暖、在小烏來天空步道與繩橋上眺望山景、在橫山書法藝術館欣賞藝術之美，引領鏡頭捕捉動人的「桃園感性」，呈現與其他觀光影片的不同，是一場對家鄉底蘊的深度探索。

請繼續往下閱讀...

宣傳影片畫面還帶領民眾觀賞拉拉山的巨木森林、感受草漯沙丘的浪漫與中壢夜市的熱鬧，陳靜芳說，希望宣傳影片能讓桃園市民眾重新認識桃園外，也讓世界各地的旅客，跟著詮釋家鄉之美的舒華腳步，打造自己的「下一站桃園」。

觀旅局還結合桃園各區景點與舒華美照，製作限量桌曆，民眾到「樂遊桃園」臉書或IG完成指定社群任務，就有機會抽中桌曆；桃捷公司則推出「舒華樂桃桃x桃捷限定一日票」，購買樂桃桃限定一日票即贈送舒華卡套，預計12月31日起在桃捷各車站（A20興南站除外）開賣，卡套共3款、限量隨機贈送；另，桃園好棧業者結合「舒華樂桃桃xTAOYUAN」小卡各自推出專屬優惠方案到明年1月1日，民眾可洽詢桃園觀光導覽網優惠情報專區。

桃園市政府發布桃園觀光大使K-POP天團i-dle成員葉舒華的觀光宣傳影片。（圖由桃園市政府提供）

桃園市政府發布桃園觀光大使K-POP天團i-dle成員葉舒華的觀光宣傳影片。（圖由桃園市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法