高雄某早餐店鍋燒泡麵驚見鍋具掛勾 衛生局稽查開罰

高雄市鳳山區一間早餐店被爆料，指鍋燒泡麵內有異物，疑似鍋子手把掛勾，衛生局獲報前往稽查，業者坦承洗刷鍋時不慎掉入，將依法裁罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

高雄一位媽媽網路留言難得帶小孩在外面吃早餐，心血來潮點了一碗鍋燒泡麵，吃著竟撈到不該出現的東西，經向店家反應，店家說願另補一碗，但她已不敢再吃，後來表示願意退錢，櫃檯小姐稱「可能洗東西不小心掉進」，但令她不解的是，煮、洗東西的位置是有距離的。

衛生局今（17）日獲報後隨即派人至餐飲店查察，查察時未營業，業者坦承照片所示異物是該店的湯鍋手把掛勾鬆脫掉入所致，已加強員工教育訓練。

衛生局將依據「高雄市公共飲食場所衛生管理辦法」第5條暨《食品安全衛生管理法》第47條規定裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局另查業者確有完成食品業者登錄及投保產品責任險，並依「食品良好衛生規範準則」查察，針對冷藏庫無溫度指示器、使用之設備及器具掉落污染等缺失，要求業者限期改善，屆期未改善，將依食品安全衛生管理法第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。

