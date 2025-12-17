竹縣今年社區規劃師培訓課程12/27下週六開訓 同步啟動提案徵選

新竹縣政府交通旅遊處長陳盈州（立者）為今年即將啟動的社規師培訓課程向有志者做簡報說明。（取自竹縣府官網）

新竹縣今年最新的社區規劃師駐地輔導計畫下週六（27日）就將啟動，縣府交通旅遊處舉辦說明會，吸引約70名有志者到場了解今年度的課程架構、招募規劃以及實作提案方向。縣府交旅處長陳盈州說，今年用「從社區開始，讓綠意發生」當作年度精神，單是新進學員就將招募4、50人，期盼透過制度化的培訓、跨域協作與亮點提案徵選，共同推動新竹縣生活環境朝永續發展。

陳盈州說，縣府從2012年重啟社規師制度後，已累積培訓超過千名學員，打造出300多個亮點成果。今年度的培訓課程共18堂。總體規劃著眼於永續生活、地方觀察、空間語彙、社區走讀、材料與工法概念、協作方法以及提案撰寫等，藉此幫助首次接觸社區規劃的學員快速建立行動基礎，使其能在短期內掌握社規師應具備的核心能力，鼓勵他們對公共議題、社區環境、地方永續與創生感興趣者參與。另已結訓的社規師同樣安排有增能回訓課程，以此為今年的提案徵選做準備。

請繼續往下閱讀...

至於年度亮點提案徵選，他們受理個人型的小規模、可實現社區改善構想模式，也歡迎團體型的「公私協力跨域整合」與「公民社區」等類別。

前者像是綠美化行動、生態友善空間、小型公共場域改善等；後者則著重整體社區空間改善、在地資源串聯及公民參與深化，鏈結主管機關到個人，或從國有地到私有地，也可以是短期的地方生活改善到長期的合作計畫，使之分級、分類，讓不同程度與能量的單位、社區以及個人都能找到適合的社區規劃行動入口。

今年最新的新竹縣社規師培訓課程，將在下週六（27日）啟動。（取自竹縣府官網）

新竹縣從2012年開始迄今，已經陸續培訓出超過千名的社規師。（取自竹縣府官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法